Φόροι, μισθοί, επιδόματα: Το νέο οικονομικό πακέτο για 4 εκατ. Έλληνες

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο

Οικονομια
Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Ευρωκίνηση
ευρώ
Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση (έως τις 22 Οκτωβρίου) το νομοσχέδιο του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, με τίτλο: «Φορολογική Μεταρρύθμιση για το Δημογραφικό και τη Μεσαία Τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία».

Το σχέδιο νόμου συγκεντρώνει όλα τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ, μεταξύ των οποίων: Μείωση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες των συντελεστών για εισοδήματα 10.000–40.000 ευρώ και νέα φορολογική κλίμακα έως 60.000 ευρώ. Ειδικές φοροαπαλλαγές για οικογένειες με παιδιά και μηδενισμός φόρου για πολύτεκνους. 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΟΡΟΙ
 |
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
 |
ΜΙΣΘΟΙ
 |
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
 |
NEWPOST
