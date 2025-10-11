Φόροι, μισθοί, επιδόματα: Το νέο οικονομικό πακέτο για 4 εκατ. Έλληνες

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση (έως τις 22 Οκτωβρίου) το νομοσχέδιο του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, με τίτλο: «Φορολογική Μεταρρύθμιση για το Δημογραφικό και τη Μεσαία Τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία».
Το σχέδιο νόμου συγκεντρώνει όλα τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ, μεταξύ των οποίων: Μείωση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες των συντελεστών για εισοδήματα 10.000–40.000 ευρώ και νέα φορολογική κλίμακα έως 60.000 ευρώ. Ειδικές φοροαπαλλαγές για οικογένειες με παιδιά και μηδενισμός φόρου για πολύτεκνους.
