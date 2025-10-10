Κοζάνη: Ξεκίνησε η δίκη για την επίθεση με το τσεκούρι στη ΔΟΥ

Γυναίκα που έχασε το μάτι της μιλά αποκλειστικά στη Ραλλιώ Λεπίδου

Τις εφιαλτικές στιγμές που έζησαν πριν από πέντε χρόνια μέσα στην εφορία Κοζάνης, όταν δέχθηκαν επίθεση από έναν άνδρα που κρατούσε τσεκούρι, περιέγραψαν σήμερα στο δικαστήριο τα θύματα. Μετά από πολλές αναβολές ξεκίνησε η δίκη σε δεύτερο βαθμό. Μια γυναίκα που έχασε το μάτι της έπειτα από την επίθεση με το τσεκούρι, μίλα για πρώτη φορά αποκλειστικά στο Star και στη Ραλλιώ Λεπίδου.

Eπίθεση με τσεκούρι στη ΔΟΥ Κοζάνης: Συγκλονιστική μαρτυρία, 5 χρόνια μετά

«Με χτύπησε στο κεφάλι με το τσεκούρι»

Κοζάνη: Ξεκίνησε η δίκη για την επίθεση με το τσεκούρι στη ΔΟΥ

«Εμένα με χτύπησε μία φορά στο κεφάλι και μετά στα μάτια... έπεσα κάτω έσβησαν όλα», λέει η γυναίκα. 

Τα λόγια της βγαίνουν με το ζόρι. Με λυγμούς προσπαθεί να περιγράψει όσα έζησε στα χέρια του αδίστακτου άνδρα που τη χτύπησε με το τσεκούρι. Η συνταξιούχος -σήμερα- πρώην υπάλληλος εφορίας Κοζάνης μιλά αποκλειστικά στο Star.

«Θέλω να πληρώσει... Δεν πρέπει να βγει έξω ποτέ.. M' έριξε εκεί κάτω και με χτυπούσε».

Κοζάνη: Ξεκίνησε η δίκη για την επίθεση με τσεκούρι 

Με καθυστέρηση δύο ωρών και μετά από πολλές αναβολές ξεκίνησε στα δικαστήρια της Κοζάνης, η δίκη σε δεύτερο βαθμό, για τη δολοφονική επίθεση του δράση με τσεκούρι στην εφορία της περιοχής τον Ιούλιο του 2020. Δέκα πέντε μάρτυρες κατέθεσαν και προκάλεσαν σοκ με τις περιγραφές τους για το τι συνέβη εκείνο το μεσημέρι.

«Έφαγα τους δικούς σου θα φάω τώρα και τους μπάτσους. Σας άρεσε αυτό που σας έκανα; Τσιράκια του συστήματος». 

Αυτά φώναζε στον διευθυντή της εφορίας και τον υπάλληλο καθαριότητας την ώρα που προσπαθούσαν να τον αφοπλίσουν στο διάδρομο.

Από την επίθεση ένας υπάλληλος είχε χάσει τη ζωή του ενώ τραυματίστηκαν σοβαρά άλλοι δυο συνάδελφοί του.

Η δίκη διεκόπη για την ερχόμενη Τετάρτη όπου θα απολογηθεί ο 50χρονος σήμερα δράστης.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
