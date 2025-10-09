Εκπαιδευτικό αεροσκάφος: Φως στα αίτια της πτώσης

Βίντεο και συνομιλίες θα δείξουν τι συνέβη

Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο

Φως στα αίτια της πτώσης του εκπαιδευτικού αεροσκάφους στο Τατόι αναμένεται να ρίξουν τα βίντεο από την πορεία που αυτό ακολούθησε, τα ηχητικά ντοκουμέντα από τις συνομιλίες των πιλότων με τον Πύργο Ελέγχου, καθώς και οι μαρτυρίες των δύο έμπειρων αεροπόρων, μόλις είναι σε θέση να καταθέσουν. Αίσθηση προκαλεί πάντως ο αριθμός των ατυχημάτων που έχει ο συγκεκριμένος τύπος του αεροσκάφους, παγκοσμίως. 

Τατόι: Tα πρώτα λεπτά της πτώσης του εκπαιδευτικού αεροσκάφους

Ανθρώπινο λάθος, βλάβη του αεροσκάφους, ή κάποιο ξαφνικό καθοδικό ρεύμα αέρα; Την απάντηση αναζητούν ήδη οι εμπειρογνώμονες αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας, που εξετάζουν αναλυτικά τα βίντεο, τις συνομιλίες με τον Πύργο Ελέγχου και τα εξαρτήματα του διαλυμένου εκπαιδευτικού P 2002 Tecnam, για να δουν τι πήγε στραβά χθες το πρωί στο Τατόι.  

Τατόι: Το εκπαιδευτικό αεροσκάφος μετά την πτώση

Τατόι: Το εκπαιδευτικό αεροσκάφος μετά την πτώση 

« Όταν πετάνε δύο έμπειροι στο ίδιο αεροσκάφος, δηλαδή εκπαιδευτής και δύο εκπαιδευτές, συνήθως συμβαίνει αυτό σε εμάς τους πιλότους, να εξαντλούμε τα πτητικά όρια. Το πάμε δηλαδή στα όρια, κάτι που δεν γίνεται με ιπταμένους Ικάρους..» δήλωσε στο Star o Αντιπτέραρχος ε.α. Γ. Γερούλης.  

Τατόι: Πώς έπεσε το εκπαιδευτικό αεροσκάφος - Η κατάσταση των δύο πιλότων

11 περιστατικά είχε φέτος το ιταλικό αεροσκάφος παγκοσμίως  

Προκαλεί εντύπωση ότι το ιταλικό αεροσκάφος P 2002 έχει μόνο για φέτος 11 ατυχήματα ή περιστατικά, παγκοσμίως, ενώ από το 2003 που πρωτοπέταξε μέχρι σήμερα, έχει 170 τέτοια συμβάντα σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με το AVIATION SAFETY NETWORK. Το πιθανότερο πάντως είναι ότι αυτό συμβαίνει επειδή το πετάνε κυρίως άπειροι, εκπαιδευόμενοι πιλότοι, Ίκαροι, και πολύ συχνά ερασιτέχνες χειριστές της πολιτικής αεροπορίας.  

Το χθεσινό ατύχημα του διθέσιου εκπαιδευτικού έγινε σε άσκηση αξιολόγησης εκπαιδευτή, με ένα πολύ απαιτητικό σενάριο που προέβλεπε εικονική κράτηση κινητήρα αμέσως μετά την απογείωση και στη συνέχεια άμεση αναγκαστική προσγείωση. 

Στη φάση εκείνη, με το αεροσκάφος να πετά πολύ χαμηλά, με μικρή ταχύτητα και με μειωμένα στοιχεία κινητήρα, τα περιθώρια στενεύουν ακόμα και για έμπειρους πιλότους, όπως τον αντισμήναρχο και τον σμηναγό που πέταγαν χθες μαζί.      

Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του ΓΝΑ ο ένας πιλότος, αλλά εκτός κινδύνου

Ο ένας πιλότος που φέρει τραύμα στο κεφάλι νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε καταστολή στη ΜΕΘ του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, αλλά εκτός κινδύνου. Ο δεύτερος χειρουργήθηκε σε σπόνδυλο στη μέση, ενώ έχει χτυπήσει και την κνήμη του.  

Μετά το ατύχημα, καθηλώθηκαν στο έδαφος τα υπόλοιπα 11 εκπαιδευτικά P 2002 που διαθέτει η 360 Μοίρα Εκπαίδευσης Αέρος της Δεκέλειας, μέχρι να διευκρινιστεί τι έφταιξε. 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ
 |
ΤΑΤΟΙ
 |
ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ
