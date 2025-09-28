Κέρκυρα: Επιχείρηση διάσωσης τουριστών που εγκλωβίστηκαν σε χαράδρα

Την ώρα που οι αρχές σε όλη τη χώρα βρίσκονταν σε επιφυλακή λόγω της κακοκαιρίας, στην Κέρκυρα στήθηκε μέσα στη νύχτα μια δύσκολη επιχείρηση διάσωσης. Δύο τουρίστες από τη Σκωτία αποφάσισαν να κάνουν πεζοπορία στο Αγγελόκαστρο, όμως έχασαν τον προσανατολισμό τους και εγκλωβίστηκαν σε χαράδρα.

Οι δύο περιπατητές κάλεσαν το 112 και από το στίγμα του κινητού τους οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να τους εντοπίσουν. Όπως φαίνεται και στο αποκλειστικό βίντεο που εξασφάλισε το Star, η επιχείρηση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς είχε πέσει το σκοτάδι, ενώ η πυκνή βλάστηση και το δύσβατο του εδάφους δυσκόλευαν ακόμα περισσότερο το έργο των διασωστών.

Χρειάστηκε περίπου μία ώρα για να προσεγγίσουν οι πυροσβέστες το σημείο και άλλη μιάμιση ώρα για να οδηγήσουν με ασφάλεια το ζευγάρι σε δρόμο. Τελικά η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και οι δύο τουρίστες είναι καλά στην υγεία τους.