Τηλεφώνημα για βόμβα στο πλοίο «Θαλασσίτης» στη Χίο

Το πλοίο εκκενώθηκε και πραγματοποιούνται έλεγχοι

STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Τηλεφώνημα Για Βόμβα Σε Πλοίο Στη Χίο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής στο λιμάνι της Χίου, όταν το φορτηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Θαλασσίτης», με σημαία Κύπρου, καθυστέρησε τον απόπλου του και αποβίβασε επιβάτες και οχήματα, έπειτα από καταγγελία για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού.

Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στο εμπορικό κέντρο River West και το ΙΚΕΑ

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα - ελληνική ακτοφυλακή, στο πλοίο, που εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Θεσσαλονίκη - Μυτιλήνη - Χίος - Πειραιάς, επέβαιναν 10 επιβάτες, 28 μέλη πληρώματος, 48 φορτηγά, 10 Ι.Χ. και 1 δίκυκλο, οι οποίοι αποβιβάστηκαν με ασφάλεια.

'Αμεσα στο σημείο έσπευσαν κλιμάκια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ΕΚΑΒ και στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για τη διενέργεια ελέγχων και τη διερεύνηση της καταγγελίας.

ΠΛΟΙΟ
 |
ΧΙΟΣ
