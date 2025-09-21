Τηλεφώνημα για βόμβα στο πλοίο «Θαλασσίτης» στη Χίο

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής στο λιμάνι της Χίου, όταν το φορτηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Θαλασσίτης», με σημαία Κύπρου, καθυστέρησε τον απόπλου του και αποβίβασε επιβάτες και οχήματα, έπειτα από καταγγελία για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού.
Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα - ελληνική ακτοφυλακή, στο πλοίο, που εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Θεσσαλονίκη - Μυτιλήνη - Χίος - Πειραιάς, επέβαιναν 10 επιβάτες, 28 μέλη πληρώματος, 48 φορτηγά, 10 Ι.Χ. και 1 δίκυκλο, οι οποίοι αποβιβάστηκαν με ασφάλεια.
'Αμεσα στο σημείο έσπευσαν κλιμάκια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ΕΚΑΒ και στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για τη διενέργεια ελέγχων και τη διερεύνηση της καταγγελίας.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.