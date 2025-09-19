Εκκενώνεται το εμπορικό κέντρο River West

Απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα

Εκκενώνεται το εμπορικό κέντρο River West
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / Σωτήρης Δημητρόπουλος
River West: Εκκενώνεται Μετά Από Τηλεφώνημα Για Βόμβα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε μεγάλη αναστάτωση το εμπορικό κέντρο River West στο Αιγάλεω, μετά από τηλεφώνημα για βόμβα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστος τηλεφώνησε στις 14:26 στην Άμεσο Δράση και ενημέρωσε για την τοποθέτηση βόμβας, χωρίς όμως να δώσει χρονικό περιθώριο.

Στο σημείο έχει σπεύσει η αστυνομία, αλλά και κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών (ΤΕΕΜ), και πραγματοποιούν ελέγχους στους χώρους του εμπορικού κέντρου.

Για λόγους ασφαλείας, το εμπορικό κέντρο έχει ήδη εκκενωθεί. 

