«Ο γιος μας την περιμένει»: Θρήνος για τη Βίκυ που σκοτώθηκε σε τροχαίο

ΙΧ παραβίασε στοπ κι εμβόλησε τη μηχανή της

Ελλαδα
Ελλαδα
Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Απόσπασμα από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» (18/9/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ήταν ένα βράδυ του περασμένου Αυγούστου όταν η 32χρονη Βασιλική, μητέρα ενός 7χρονου παιδιού, άφηνε την τελευταία της πνοή στην άσφαλτο στην Αταλάντη. Ένα αυτοκίνητο, περνώντας από στοπ, έπεσε πάνω στη μηχανή της με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της. Η άτυχη μητέρα πήγαινε να κάνει έκπληξη στο γιο και τον σύζυγό της που είχαν πάει για μπάνιο στην παραλία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 23 Αυγούστου λίγο μετά τις 8 το βράδυ στον επαρχιακό δρόμο Σκάλα Αταλάντης. Ο οδηγός του ΙΧ, κινούμενος προς Τραγάνα, παραβίασε το στοπ και εμβόλησε τη μηχανή που οδηγούσε η 32χρονη. Η άτυχη Βασιλική, η οποία φορούσε κράνος, έπεσε αναίσθητη στο έδαφος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο της Λαμίας. Δυστυχώς, όμως, κατά τη διακομιδή της υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της που έφερε και άφησε την τελευταία της πνοή μέσα στο ασθενοφόρο, το οποίο, όπως θα πει ο σύζυγός της, είχε καθυστέρηση 25 λεπτών. 

Αταλάντη: Τροχαίο με νεκρή μια 32χρονη μητέρα- ΙΧ έπεσε πάνω στη μηχανή της

Τροχαίο στην Αταλάντη

Τροχαίο Αταλάντη: Ο σύζυγός της 32χρονης, Στέφανος μιλά για την τεράστια απώλεια 

Ο σύζυγος της 32χρονης, Στέφανος, που πια μεγαλώνει μόνος τον 7χρονο γιο τους, δακρυσμένος, εμφανίστηκε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» και μίλησε για το πόσο άλλαξε η ζωή τους μετά την απώλεια.

«Προσπαθώ να είμαι δυνατός μπροστά του, να μην με βλέπει να κλαίω, γιατί και η μάνα του αυτό θα ήθελε, μας ήθελε να είμαστε ευτυχισμένοι. Συνέχεια να χαμογελάμε, μόνο αυτό το πράγμα. Ο μικρός είναι ίδιος η μάνα του». 

Ο ίδιος παραδέχεται, μεταξύ άλλων, ότι ζήτησε τη βοήθεια της Μέριμνας για να μπορέσει να πει στο παιδί τους ότι η μητέρα του δεν ζει πια. 

«Με βοήθεια από τη Μέριμνα, του μίλησα σαν να του λέω μια ιστορία... Και το ξεκινήσαμε μαζί με την πεθερά μου και την κουνιάδα μου, να του λέμε μια ιστορία και στο τέλος του είπαμε ότι η μαμά έπεσε με τη μηχανή, όχι ότι τη χτύπησε κάποιο αυτοκίνητο. Και ότι δεν είναι κοντά μας, αλλά είναι στην καρδιά μας, στη σκέψη μας, παντού. Και έτσι, λέω, θα τη βλέπεις και σε φωτογραφίες φυσικά. Δεν θα την ξεχάσεις ποτέ τη μαμά, ούτε εσύ, ούτε εγώ. Περιμένει ακόμα να τη δει. Όχι μόνο αυτός. Κι εγώ περιμένω».  

Σε άλλο σημείο, σχετικά με την ημέρα που έγινε το δυστύχημα, ο Στέφανος περιγράφει: «Εκείνη την ώρα που έγινε το ατύχημα, γύρναγα από την παραλία μαζί με τον μικρό στο αυτοκίνητο και την ώρα που ανέβαινα για την Αταλάντη, με παίρνανε τηλέφωνο, νομίζανε ότι είχα τρακάρει εγώ. Και δεν περιμένανε ότι ήταν η Βίκυ, γιατί η Βίκυ δεν έτρεχε ποτέ, φορούσε κράνος, φορούσε μπουφάν Και έτσι όπως ανέβαινα προς τα πάνω, είδα τα φώτα από τα περιπολικά, είδα τη μηχανή, όπως τα είδε και ο μικρός». 

Τροχαίο Αταλάντη: «Το ''έφυγε'' δεν το κατάλαβα ποτέ»

Ο σύζυγος της 32χρονη πήγε αμέσως στο νοσοκομείο της Λαμίας, με την αρχική ενημέρωση πως η τραυματίας είχε κάταγμα. 

«Μόλις έφτασα στο κέντρο υγείας, μετά από 20 λεπτά, 25 λεπτά, βγήκε ο γιατρός και είπε, έφυγε. Το έφυγε, δεν το κατάλαβα ποτέ. Λέω, τι εννοείς, έφυγε, άνοιξε την πόρτα και έφυγε, γιατί τρελή ήταν η γυναίκα μου... Όχι, λέει, έφυγε, πέθανε. Εκεί πέρα μετά, δεν θυμάμαι και πολλά». 

Ο δικηγόρος της οικογένειας της 32χρονης τόνισε ότι έχει διοριστεί τεχνικός σύμβουλος, μηχανολόγος μηχανικός από τη μεριά της οικογένειας, ο οποίος βρίσκεται στη σύνταξη του πορίσματος.

Ο οδηγός του ΙΧ την επόμενη ημέρα αφέθηκε ελεύθερος, ενώ ο σύζυγος της εκλιπούσας καταγγέλλει την αργοπορημένη μεταφορά της 32χρονης στο νοσοκομείο της Λαμίας με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος.  

 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»

ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | ΤΡΟΧΑΙΟ | ΤΡΟΧΑΙΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ | ΑΤΑΛΑΝΤΗ | ΜΗΧΑΝΗ
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
 |
ΑΤΑΛΑΝΤΗ
 |
ΜΗΧΑΝΗ
