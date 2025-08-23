Αταλάντη: Τροχαίο με νεκρή μια 32χρονη μητέρα- ΙΧ έπεσε πάνω στη μηχανή της

Νεκρή 32χρονη μητέρα σε τροχαίο στην Αταλάντη / SKAI

Τραγωδία σημειώθηκε στην Αταλάντη, όταν σε σφοδρό τροχαίο δυστύχημα, έχασε τη ζωή της μια μητέρα 32 χρονών. Το τροχαίο σημειώθηκε στη διασταύρωση της παλιάς Heniger, όταν την παρέσυρε ένα ΙΧ.

Στο σημείο του δυστυχήματος / lamiareport.gr

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το lamiareport.gr, η άτυχη κοπέλα οδηγούσε τη μηχανή της στο δρόμο Σκάλα Αταλάντης - Αταλάντη, όταν ΙΧΕ παραβίασε το STOP ερχόμενο από Λιβάνατες θέλοντας να περάσει απέναντι για Τραγάνα.

Το δεύτερο όχημα εμβόλισε τη μηχανή και η άτυχη οδηγός της τραυματίστηκε πολύ σοβαρά.

Το αυτοκίνητο που ενεπλάκη στο τροχαίο / lamiareport.gr

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο εσπευσμένα και παρέλαβε την 32χρονη για να τη μεταφέρει στο Νοσοκομείο Λαμίας. Δυστυχώς, η νεαρή γυναίκα δεν τα κατάφερε και στη διάρκεια της διαδρομής κατέληξε.

Για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας διενεργεί προανάκριση το Α’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας.

Διαλυμένο του αυτοκίνητο που ενεπλάκη στο δυστύχημα / lamiareport.gr