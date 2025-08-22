Ανατροπή λεωφορείου στη Ν. Υόρκη: Πολλοί νεκροί και τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στη Νέα Υόρκη, όταν τουριστικό λεωφορείο που επέστρεφε από τους καταρράκτες του Νιαγάρα εξετράπη της πορείας του. Πληροφορίες κάνουν λόγο για πολλούς νεκρούς και τραυματίες.

Τουριστικό λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν περίπου 50 τουρίστες, μεταξύ των οποίων και παιδιά, ανατράπηκε σε έναν αυτοκινητόδρομο στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης και υπάρχουν «πολλοί νεκροί και τραυματίες», ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι περισσότεροι από τους επιβάτες είναι Ινδοί, Φιλιππινέζοι ή Κινέζοι, οι οποίοι εκτινάχθηκαν από το όχημα.

Το λεωφορείο επέστρεφε από τους καταρράκτες του Νιαγάρα και η αστυνομία πιστεύει ότι κατευθυνόταν προς την Πόλη της Νέας Υόρκης. Μεταξύ των νεκρών είναι και τουλάχιστον ένα παιδί.

Breaking: Tour bus rollover on I-90 near Pembroke, NY has caused multiple injuries and confirmed fatalities. Mercy Flight and ground responders are on scene. Please pray.



Lord, bring healing to the injured, comfort the grieving, strengthen first responders, and cover all in Your… pic.twitter.com/XabQjwPunI — Fr. Chris Vorderbruggen (@FatherChrisVor1) August 22, 2025

Για άγνωστους λόγους, πριν από την έξοδο του Πέμπροουκ, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και το όχημα κατέληξε στο χαντάκι, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις. Κανένα άλλο αυτοκίνητο δεν ενεπλάκη στο δυστύχημα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει πολλά ασθενοφόρα και ελικόπτερα για τη μεταφορά των τραυματιών.

The tour bus from New York City carrying more than 50 passengers overturned on Interstate 90 in Pembroke, near Buffalo.https://t.co/qRvgPzHy7M

via ABC7LA App — Jörg (@jm3107) August 22, 2025

Οι αρχές έκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο και στις δύο κατευθύνσεις, προκαλώντας τεράστιο μποτιλιάρισμα, ενώ ξεκινά ένα από τα τελευταία Σαββατοκύριακα των θερινών διακοπών.

