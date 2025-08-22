Ανατροπή λεωφορείου στη Ν. Υόρκη: Πολλοί νεκροί και τραυματίες

Επιβάτες εκτινάχθηκαν κατά την ανατροπή

Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ /Φωτογραφία Χ
ΗΠΑ: Ανατροπή Λεωφορείου Με Πολλούς Νεκρούς Και Τραυματίες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συναγερμός σήμανε στη Νέα Υόρκη, όταν τουριστικό λεωφορείο που επέστρεφε από τους καταρράκτες του Νιαγάρα εξετράπη της πορείας του. Πληροφορίες κάνουν λόγο για πολλούς νεκρούς και τραυματίες.

Τουριστικό λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν περίπου 50 τουρίστες, μεταξύ των οποίων και παιδιά, ανατράπηκε σε έναν αυτοκινητόδρομο στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης και υπάρχουν «πολλοί νεκροί και τραυματίες», ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι περισσότεροι από τους επιβάτες είναι Ινδοί, Φιλιππινέζοι ή Κινέζοι, οι οποίοι εκτινάχθηκαν από το όχημα.

Το λεωφορείο επέστρεφε από τους καταρράκτες του Νιαγάρα και η αστυνομία πιστεύει ότι κατευθυνόταν προς την Πόλη της Νέας Υόρκης. Μεταξύ των νεκρών είναι και τουλάχιστον ένα παιδί.

 

 

Για άγνωστους λόγους, πριν από την έξοδο του Πέμπροουκ, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και το όχημα κατέληξε στο χαντάκι, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις. Κανένα άλλο αυτοκίνητο δεν ενεπλάκη στο δυστύχημα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει πολλά ασθενοφόρα και ελικόπτερα για τη μεταφορά των τραυματιών.

 

 

Οι αρχές έκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο και στις δύο κατευθύνσεις, προκαλώντας τεράστιο μποτιλιάρισμα, ενώ ξεκινά ένα από τα τελευταία Σαββατοκύριακα των θερινών διακοπών.
 

