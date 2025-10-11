Άγριο ξύλο σε 14χρονο σε Γυμνάσιο για μια λάθος πάσα στο μπάσκετ!

Πηγή: Ρεπορτάζ Μάνος Σωτηρόπουλος, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα ακόμη περιστατικό σχολικού εκφοβισμού (bullying) σημειώθηκε σε προαύλιο γυμνασίου στην Αθήνα, με θύμα έναν 14χρονο μαθητή. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, ομάδα επτά συνομήλικων του επιτέθηκε και τον χτύπησε στο πρόσωπο, αφορμή μιας λάθος πάσας στο μπάσκετ.

Τρίπολη: Μετανιωμένος ο 13χρονος - Τι υποστήριξε στον ανακριτή

Μάλιστα, πριν από έναν χρόνο, οι ίδιοι μαθητές είχαν ξυλοκοπήσει τον αδελφό του 14χρονου. Το παιδί μίλησε στην κάμερα του Star και στον Μάνο Σωτηρόπουλο για τη βίαιη επίθεση που δέχτηκε.

Το θύμα περιγράφει τον ξυλοδαρμό

Ο 14χρονος δήλωσε ότι ενώ έπαιζε μπάσκετ, ένα λάθος του προκάλεσε την επίθεση των συνομηλίκων του:

«Ήταν εφτά κι εγώ μόνος μου. Με χτύπησαν στο κεφάλι και κάτω από τα μάτια μου. Το μόνο που τους είπα ήταν: “μη με κοροϊδεύετε για ένα λάθος που έκανα”».

Μία από τις πληγές στον 14χρονι μετά την άγρια επίθεση που δέχθηκε  

Οι καθηγητές ήταν παρόντες, αλλά οι περισσότεροι καθόντουσαν πιο μακριά, με αποτέλεσμα μόνο ο γυμναστής να καταφέρει να ακινητοποιήσει έναν από τους δράστες. Μία καθηγήτρια βοήθησε επίσης, συγκρατώντας τον μαθητή που είχε δεχτεί την επίθεση.

Πάτρα: Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό μαθητή από νεαρούς

Η συνέχεια και οι ιατρικές εξετάσεις

Οι γονείς του 14χρονου αποφάσισαν να καταθέσουν μήνυση, ενώ το παιδί υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων από γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων — χειρουργό, νευροχειρουργό, ΩΡΛ και οφθαλμίατρο — λόγω των σοβαρών τραυμάτων στο κεφάλι. Η μητέρα του περιέγραψε:

«Πήγαμε στην αστυνομία και κάναμε μήνυση. Τον είδαν γιατροί, έκανε ακτινογραφίες και υπέρηχους… όλα αυτά γιατί τα τραύματα ήταν πολύ επικίνδυνα».

Ο πατέρας του μαθητή προσθέτει: «Θέλω να γίνει κάτι για να υπάρχει ασφάλεια και να μην τρώνε ξύλο χωρίς λόγο. Και μάλιστα μέσα στο σχολείο».

Το περσινό περιστατικό bullying με τον αδελφό του

Η ίδια ομάδα μαθητών είχε επιτεθεί και στον αδελφό του 14χρονου πριν από έναν χρόνο, προκαλώντας τραυματισμούς στο πρόσωπο του και αναγκάζοντας το παιδί να χάσει σχεδόν μία εβδομάδα μαθήματα. Οι φωτογραφίες από την περσινή επίθεση σοκάρουν, αποτυπώνοντας τη βιαιότητα των ανήλικων δραστών.

Η μητέρα του 14χρονου για την περσινή επίθεση στον αδελφό του

Η μητέρα του 14χρονου για την περσινή επίθεση στον αδελφό του 

Bullying: Τι πρέπει να γίνει

Το περιστατικό φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη σημασία της ασφάλειας στα σχολεία και την ανάγκη άμεσης παρέμβασης των εκπαιδευτικών και των αρχών όταν πρόκειται για σχολικό εκφοβισμό. Οι γονείς και οι ειδικοί τονίζουν ότι η έγκαιρη αναφορά και η λήψη μέτρων είναι κρίσιμη για την προστασία των παιδιών.

