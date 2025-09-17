Κρήτη: Νταής οδηγός ξυλοκόπησε καθαρίστρια που σκούπιζε τον δρόμο

Εκνευρίστηκε γιατί δεν μπορούσε να περάσει

Άγρια επίθεση δέχθηκε μια καθαρίστρια του Δήμου Φαιστού στο Ηράκλειο Κρήτης, από έναν οδηγό που ήθελε να περάσει από τον δρόμο που καθάριζε. 

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, το περιστατικό έγινε στις Μοίρες κατά τη διάρκεια της λαϊκής αγοράς. Οδηγός επιχείρησε να περάσει με το αγροτικό του αυτοκίνητο, την ώρα που εκείνη και μια συνάδελφός της καθάριζαν τον δρόμο. 

Διανομέας δάγκωσε και έκοψε το δάχτυλο οδηγού για μια θέση πάρκιγνκ!

«Ενώ του αρνηθήκαμε με ωραίο τρόπο και είπαμε πως έχει μπροστά πάγκους θα χτυπήσετε κάποιον άνθρωπο, είπε “εγώ θα περάσω”. Έδωσε μία με το αμάξι, χτύπησε το κιγκλίδωμα και το καρότσι. Με βρίσκει στο πόδι και με χτυπάει», είπε η γυναίκα στον Alpha και πρόσθεσε:

 «Πάω να βγάλω το κινητό να φωτογραφίσω την πινακίδα του. Δεν προλάβαμε να το κάνουμε και βγαίνει έξω, με πιάνει από το λαιμό και προσπαθεί να με πνίξει. Η κοπέλα άρχισε και έκλαιγε και φώναζε “βοήθεια” και στη συνέχεια με έπιασε κεφαλοκλείδωμα και μου έδινε μπουνιές στο κεφάλι».

Αιγάλεω: Άνδρας επιτέθηκε σεξουαλικά σε δύο ανήλικες και μια 58χρονη

Ο 57χρονος οδηγός είχε συνεργό στην επίθεση τον 27χρονο γιο του. Οι δύο άνδρες εγκατέλειψαν αιμόφυρτη την καθαρίστρια και στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο που τη μετέφερε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. 

Από τα χτυπήματα προκλήθηκε αιμάτωμα στο κεφάλι της γυναίκας, ενώ έχει τραυματισμό στον αυχένα και μελανιές. Ο νταής οδηγός παραλίγο να την πατήσει στην προσπάθειά του να φύγει από το σημείο. 

Συγκλονίζει στο Star o οδηγός τρόλεϊ που δέχθηκε άγρια επίθεση στον Πειραιά

«Είναι απόλυτα κατακριτέο. Ο αντιδήμαρχος ήταν μαζί με την κοπέλα, πήγε μαζί και κάνανε μήνυση», δήλωσε ο δήμαρχος Φαιστού, Γρηγόρης Νικολιδάκης. 

Ο οδηγός και ο γιος του συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο Αυτόφωρο.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
ΚΡΗΤΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΕΠΙΘΕΣΗ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
