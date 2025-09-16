Διανομέας δάγκωσε και έκοψε το δάχτυλο οδηγού για μια θέση πάρκιγνκ!

«Κράτησα το κομμάτι στο ψυγείο μήπως χρειαστεί να το κολλήσει»

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στον Κορυδαλλό, όταν διανομέας δάγκωσε και έκοψε κομμάτι από το δάχτυλο νεαρού οδηγού για μια θέση πάρκινγκ! Το περιστατικό έχει καταγραφεί σε βίντεο–ντοκουμέντο, ενώ οι δύο εμπλεκόμενοι δίνουν τις δικές τους εκδοχές στο Star.

Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Παρασκευής, όταν ο οδηγός ζήτησε από τον διανομέα να μετακινήσει τη μηχανή του, που εμπόδιζε το αυτοκίνητό του στο ξεπαρκάρισμα. Η λεκτική αντιπαράθεση ξέφυγε και γρήγορα εξελίχθηκε σε συμπλοκή. Σύμφωνα με τον νεαρό οδηγό, ο διανομέας τον εγκλώβισε μέσα στο όχημα, χτυπώντας τον και εμποδίζοντάς τον να βγει.

Τυχαία, ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας που περνούσε από το σημείο, επενέβη και τους χώρισε, θεωρώντας ότι το επεισόδιο είχε λήξει. Όμως την επόμενη μέρα, ο οδηγός του αυτοκινήτου επέστρεψε στο σημείο για να ζητήσει εξηγήσεις, προκαλώντας νέο καυγά.

Διανομέας δάγκωσε και έκοψε το δάχτυλο οδηγού για μια θέση πάρκιγνκ!

Στο δεύτερο επεισόδιο, οι δύο άνδρες ήρθαν ξανά στα χέρια. Ο οδηγός υποστήριξε ότι φοβήθηκε πως θα δεχόταν επίθεση και γι’ αυτό χτύπησε πρώτος. Ο διανομέας απαντώντας, του δάγκωσε το δάχτυλο, αφαιρώντας κομμάτι με το νύχι. Το τραυματισμένο τμήμα δεν μπόρεσε να επανακολληθεί και οι γιατροί αναγκάστηκαν να του τοποθετήσουν τεχνητό νύχι.

Του έκοψε το δάχτυλο και το κράτησε στην κατάψυξη

Ο ίδιος ο διανομέας παραδέχτηκε ότι το δάγκωμα έγινε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, λέγοντας μάλιστα πως κράτησε το κομμάτι του δαχτύλου στην κατάψυξη «αν το ήθελε πίσω».

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε ότι και οι δύο άνδρες αντάλλαξαν χτυπήματα, χαρακτηρίζοντας το συμβάν «ανεπίτρεπτο».

Το περιστατικό έχει ήδη αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Κορυδαλλού, με τους δύο εμπλεκόμενους να αντιμετωπίζουν πλέον τις συνέπειες των πράξεών τους.

