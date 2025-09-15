Στα δικαστήρια o γιος γνωστού τραγουδιστή – Τι είπε η μητέρα του στο Star

Γιος γνωστού τραγουδιστή – Τι είπε η μητέρα του (βίντεο Star)

Στα δικαστήρια με χειροπέδες οδηγήθηκε ο γιος του γνωστού τραγουδιστή που συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής στα Εξάρχεια για επίθεση σε αστυνομικό. Ο 24χρονος μουσικός παραπέμφθηκε στο αυτόφωρο και ζήτησε αναβολή. «Η δράση έφερε αντίδραση» λέει η μητέρα του κατηγορουμένου καλλιτέχνη στο Star.

Συνοδεία αστυνομικών ο 24χρονος γιος του γνωστού τραγουδιστή με τους χιλιαδες followers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έφτασε λίγο πριν τις δυο το μεσημέρι στα δικαστήρια. Του ασκήθηκε δίωξη για απλή σωματική βλάβη, βία κατά υπαλλήλων εν ώρα υπηρεσίας, εξύβριση και απειλή.

Οι κατηγορίες κατά του γιου γνωστού τραγουδιστή

Έτσι από τα stage συναυλιών οδηγήθηκε στο αυτόφωρο για όλα όσα έγιναν τα ξημερώματα της Κυριακής στις 5. 30 το πρωί στα Εξάρχεια.

Όπως δήλωσε o ειδικός αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας στο Star ο 24χρονος «έβρισε, απείλησε και έδωσε κουτουλιές στους αστυνομικούς».

Τι δήλωσε για το περιστατικό με την επίθεση σε αστυνομικό ο Στ. Μπαλάσκας

Τι είπε η μητέρα του κατηγορούμενου μουσικού στο Star

Στο πλευρό του 24χρονου κατηγορουμένου μουσικού ήταν συνεχώς η μητέρα του.

«Δεν ήμουν εκεί... Δεν ξέρω ακριβώς τι συνέβη. Ξέρω όμως, ότι είναι ένα πολύ ευαίσθητο και πολύ ευγενικό παιδί. Δεν είχε ποτέ κανείς πρόβλημα μαζί του. Σίγουρα για να αντιδράσει, δέχτηκε δράση, την οποία δεν άντεχε. Δεν έχει απασχολήσει τις αρχές ξανά και η ψυχολογία του αυτή τη στιγμή είναι χάλια» σχολίασε στο Star.

O 24χρονος κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε αναβολή προκειμένου να δει το περιεχόμενο της δικογραφίας και να προετοιμάσει την υπεράσπισή του

Μέχρι τη δίκη ο 24χρονος μουσικός αφέθηκε ελεύθερος. Ο πατέρας του πραγματοποιεί εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα. Δεν αποκλείεται να βρεθεί στο πλευρό του, όπως συνηθίζει.

