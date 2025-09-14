Στα κρατητήρια ο γιος γνωστού ερμηνευτή: «Θα σας κάνω κακό όταν βγω»

Επιτέθηκε και έστειλε στο νοσοκομείο αστυνομικό - Του Α. Γύγου

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star για τη σύλληψη γιου γνωστού ερμηνευτή (14/9/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Χειροπέδες σε γιο πασίγνωστου τραγουδιστή πέρασαν άνδρες της ΟΠΚΕ, τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας. Φαίνεται να αντέδρασε σε έλεγχο και να επιτέθηκε στους αστυνομικούς. Το ρεπορτάζ είναι του Αλέξανδρου Γύγου. 

Πρόκειται για τον μικρότερο γιο μεγάλου Έλληνα τραγουδιστή του έντεχνου, που έχει αφήσει το στίγμα του στη μουσική και όλοι έχουμε τραγουδήσει τις επιτυχίες του. Ο νεαρός, που ακολουθεί κι εκείνος τα καλλιτεχνικά χνάρια του πατέρα του, βρέθηκε στο επίκεντρο ενός σοβαρού επεισοδίου.

Συνελήφθη γιος πολύ γνωστού ερμηνευτή - Χτύπησε αστυνομικό στο Μοναστηράκι

5:30 το ξημέρωμα της Κυριακής, στο Μοναστηράκι, μαζί με ένα ακόμη άτομο, φένεται να είχε φραστικό επεισόδιο με οδηγό ταξί. Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της ΟΠΚΕ για έλεγχο, όμως εκείνος αντέδρασε έντονα, αρνήθηκε να συνεργαστεί και άρχισε να βρίζει τους αστυνομικούς. Όταν του πέρασαν χειροπέδες, ξέσπασε βίαια, έδωσε δύο κουτουλιές στον αστυνομικό που τον συνόδευε στο περιπολικό, τραυματίζοντάς τον στο πρόσωπο.

Δε σταμάτησε όμως εκεί. Κατά την κράτηση του στο τμήμα της Ακρόπολης συνέχισε να βρίζει χυδαία κάθε έναν που έβλεπε μπροστά του και να απειλεί, λέγοντας, σύμφωνα με πληροφορίες:

«Έχω τρόπο να σας κάνω κακό όταν δε θα φοράτε τη στολή και θα είστε εκτός υπηρεσίας», ήταν τα λόγια του. 

Αύριο θα περάσει από ανακριτή, κατηγορούμενος για βία κατά υπαλλήλων, εξύβριση, απειλή και απλές σωματικές βλάβες.   

 

