Συνελήφθη γιος πολύ γνωστού ερμηνευτή - Χτύπησε αστυνομικό στο Μοναστηράκι

Αντιμετωπίζει κατηγορίες για απειλές, εξύβριση & πρόκληση σωματικών βλαβών

14.09.25 , 16:50

Ελλαδα
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Instagram
Συνελήφθη γιος διάσημου ερμηνευτή - Χτύπησε αστυνομικό / SKAI
Ο γιος πολύ γνωστού ερμηνευτή βρέθηκε στο επίκεντρο έντονου επεισοδίου τα ξημερώματα της Κυριακής (14/9) στην πλατεία Μοναστηρακίου, που κατέληξε στη σύλληψή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός διαπληκτίστηκε με οδηγό ταξί, έχοντας στο πλευρό του έναν φίλο, και οι δύο φέρονται να χτυπούσαν τις πόρτες του οχήματος. Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από αστυνομικούς, οι οποίοι έσπευσαν να κάνουν έλεγχο.

ο νεαρός διαπληκτίστηκε με οδηγό ταξί

Ο γιος του πολύ γνωστού ερμηνευτή / Instagram 

Ο νεαρός αντέδρασε έντονα και επιτέθηκε λεκτικά στους αστυνομικούς και, τη στιγμή που προσπάθησαν να τον βάλουν στο περιπολικό για εξακρίβωση στοιχείων, επιτέθηκε σε άνδρα της ΟΠΚΕ χτυπώντας τον δύο φορές με το κεφάλι.

Μετά το επεισόδιο συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως, όπου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απειλές, εξύβριση και πρόκληση σωματικών βλαβών.

Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, ώστε να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις. 

