Δράμα: Μητέρα καταγγέλλει οδηγό ΚΤΕΛ - Αποβίβασε μαθητές στα χωράφια

Δεν υπήρχε στάση στο σημείο - Τα παιδιά καλούσαν τους γονείς του κλαίγοντας

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (13/9/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία σοκαριστική καταγγελία έκανε στο Star μητέρα μαθήτριας Γυμνασίου στη Δράμα. Υποστηρίζει ότι οδηγός ΚΤΕΛ ανάγκασε την κόρη της και άλλους δύο μαθητές να αποβιβαστούν εκτός στάσης και σε ακατοίκητη περιοχή, με αποτέλεσμα τα παιδιά να εκτεθούν σε κίνδυνο. 

Θεσσαλονίκη: Περίμενε στη στάση και την παρέσυρε μεθυσμένος οδηγός

Σύμφωνα με την καταγγελία, όλα συνέβησαν χθες (Παρασκευή 12/9) το μεσημέρι, κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Αγία Παρασκευή – Καλαμπάκι Δράμας. Τα τρία παιδιά, ηλικίας 12 ετών, επιβιβάστηκαν στο λεωφορείο, αλλά στέκονταν όρθια γιατί δεν υπήρχε θέση να καθίσουν. Ο οδηγός ΚΤΕΛ ξεκίνησε και λίγα λεπτά αργότερα, επειδή το όχημα ήταν υπεράριθμο, ανάγκασε –όπως υποστηρίζεται– τα τρία παιδιά να αποβιβαστούν εκτός στάσης, σε μη κατοικημένη περιοχή, μέσα στο μεσημέρι, με θερμοκρασία πάνω από τριάντα βαθμούς Κελσίου.

Τα παιδιά, λόγω της ηλικίας τους, δεν είχαν τη δυνατότητα να προσανατολιστούν ή να αντιληφθούν πού βρίσκονταν. Καλούσαν με κλάματα τους γονείς τους για να ζητήσουν βοήθεια, όπως θα ακούσετε στη συνέχεια από τη μητέρα μίας μαθήτριας. Να σημειωθεί ότι ένα από τα παιδιά έχει σοβαρότατο πρόβλημα υγείας με επιληπτικές κρίσεις.

Γεωργιάδης: Ακύρωσε την επίσκεψή του στο νοσοκομείο της Δράμας

Για το περιστατικό έχει ήδη ενημερωθεί η Εισαγγελία της πόλης αλλά και η αστυνομία, ενώ η μία οικογένεια έχει καταθέσει μήνυση.

Δράμα: Η μητέρα της μαθήτριας μίλησε αποκλειστικά στο STAR

«Χτυπάει το τηλέφωνό μου και ακούω το παιδί μου κλαμένο, σε κατάσταση πανικού, να μου λέει:
“Μαμά, είμαι στο πουθενά, δεν ξέρω πού είμαι, και ο οδηγός μας άφησε μέσα στο δρόμο.”

Από ό,τι μου λέει η κόρη μου, ήταν τρία παιδάκια που δεν είχαν κάθισμα, ήταν όρθια, και δεν έλεγξε πριν ξεκινήσει. Έλεγξε κατά τη διαδρομή, αφού έφυγε από το χωριό. Σταματάει το λεωφορείο και τους λέει να κατεβούν στα χωράφια.

Τα παιδιά στην αρχή διαμαρτυρήθηκαν και τότε εκείνος γύρισε και τους είπε:
“Δεν ακούτε τι σας λέω; Κατεβείτε κάτω!”»

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΔΡΑΜΑ
 |
ΚΤΕΛ
 |
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
 |
ΜΑΘΗΤΕΣ
