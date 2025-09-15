Μυτιλήνη:30χρονος έβρισε, απείλησε και γρονθοκόπησε αστυνομικό!

Συνελήφθη 30χρονος ημεδαπός στη Μυτιλήνη ο οποίος γρονθοκόπησε αστυνομικό. Κατηγορείται για διατάραξη λειτουργίας και πρόκληση φθορών σε στυνομική υπηρεσία, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια, εξύβριση, απειλή και πρόκληση σωματικής βλάβης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. ο 30χρονος συλληφθείς, μετέβηκε πρώτες πρωινές ώρες χθες σε αστυνομικό κατάστημα στη Μυτιλήνη και με ενέργειές του διατάραξε την ομαλή λειτουργία αστυνομικής υπηρεσίας, ενώ προκάλεσε και φθορές σε χώρο γραφείου.

