Ρόδος: Ελεύθερη υπό όρους η influencer για την κατοχή ροζ κοκαΐνης

Τι είπε στις «Αλήθειες με τη Ζήνα» μέσα από τα κρατητήρια

Ελλαδα
Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Απόσπασμα από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» (14/9/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η influencer από τη Ρόδο που στην κατοχή της βρέθηκε ποσότητα ροζ κοκαΐνης. Η νεαρή γυναίκα δεν μπορεί να βγει από τη χώρα, ενώ υποχρεούται να παρουσιάζεται στο αστυνομικό τμήμα μία φορά τον μήνα. 

Ρόδος: Τι κατέθεσε η μητέρα της influencer που συνελήφθη για ροζ κοκαΐνη

Η νεαρή μίλησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» μέσα από τα κρατητήρια και είπε, χαρακτηριστικά, «Ό,τι έχω να πω θα το πω στην Ελληνική Δικαιοσύνη. Η προσωπικότητά μου δεν έχει καμία σχέση με όσα εμφανίζονται στα κοινωνικά δίκτυα». 

Υπενθυμίζεται ότι οι αρχές εντόπισαν στην κατοχή της:

  • Δύο αυτοσχέδιες πλαστικές συσκευασίες με κοκαΐνη 9,27 γραμμαρίων
  • 4 ηλεκτρονικές ζυγαριές
  • 100 ευρώ
  • Την άδεια οδήγησης της influencer

Η influencer που κατηγορείται

Αρνείται την εμπλοκή σε διακίνηση ναρκωτικών η influencer / Instagram 

Ρόδος: Τι υποστήριξε στην απολογία της η 28χρονη 

Στον ανακριτή η 28χρονη παρουσίασε ένα αναλυτικό απολογητικό υπόμνημα, με το οποίο αρνείται κάθε εμπλοκή της σε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. 

Ρόδος: Συνελήφθη γνωστή influencer για υπόθεση με ροζ κοκαΐνη

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη ζωή της, τις σπουδές που έχει κάνει αλλά και στην επιχείρηση την οποία διατηρεί. Η influencer ανέφερε, ακόμη, ότι τελευταία αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, με επεισόδια κατάθλιψης. Κάπως έτσι έφτασε στη χρήση κοκαΐνης ως υποκατάστατο των αντικαταθλιπτικών, καθώς εκείνα δεν τη βοήθησαν. 

Τέλος, η 28χρονη επανέλαβε όσα είχε ισχυριστεί και η μητέρα της, ότι δηλαδή η κοκαΐνη ήταν αποκλειστικά για προσωπική της χρήση. 

