Ρόδος: Ελεύθερη υπό όρους η influencer για την κατοχή ροζ κοκαΐνης

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η influencer από τη Ρόδο που στην κατοχή της βρέθηκε ποσότητα ροζ κοκαΐνης. Η νεαρή γυναίκα δεν μπορεί να βγει από τη χώρα, ενώ υποχρεούται να παρουσιάζεται στο αστυνομικό τμήμα μία φορά τον μήνα.
Η νεαρή μίλησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» μέσα από τα κρατητήρια και είπε, χαρακτηριστικά, «Ό,τι έχω να πω θα το πω στην Ελληνική Δικαιοσύνη. Η προσωπικότητά μου δεν έχει καμία σχέση με όσα εμφανίζονται στα κοινωνικά δίκτυα».
Υπενθυμίζεται ότι οι αρχές εντόπισαν στην κατοχή της:
- Δύο αυτοσχέδιες πλαστικές συσκευασίες με κοκαΐνη 9,27 γραμμαρίων
- 4 ηλεκτρονικές ζυγαριές
- 100 ευρώ
- Την άδεια οδήγησης της influencer
Στον ανακριτή η 28χρονη παρουσίασε ένα αναλυτικό απολογητικό υπόμνημα, με το οποίο αρνείται κάθε εμπλοκή της σε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στη ζωή της, τις σπουδές που έχει κάνει αλλά και στην επιχείρηση την οποία διατηρεί. Η influencer ανέφερε, ακόμη, ότι τελευταία αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, με επεισόδια κατάθλιψης. Κάπως έτσι έφτασε στη χρήση κοκαΐνης ως υποκατάστατο των αντικαταθλιπτικών, καθώς εκείνα δεν τη βοήθησαν.
Τέλος, η 28χρονη επανέλαβε όσα είχε ισχυριστεί και η μητέρα της, ότι δηλαδή η κοκαΐνη ήταν αποκλειστικά για προσωπική της χρήση.