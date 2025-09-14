Ρόδος: Τι κατέθεσε η μητέρα της influencer που συνελήφθη για ροζ κοκαΐνη

«Αγνοώ τα ναρκωτικά που βρέθηκαν μέσα στο όχημα»

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (14/9/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την πόρτα του ανακριτή περνά αύριο το μεσημέρι γνωστή influencer, καθώς συνελήφθη στη Ρόδο για διακίνηση «ροζ κοκαΐνης».

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από μήνυση για υπεξαίρεση αυτοκινήτου. Το Star και η Τασούλα Παπανικολάου έφεραν στο φως τις αποκαλυπτικές μαρτυρίες αλλά και τους ισχυρισμούς της influencer για τα ναρκωτικά.

Ρόδος: Συνελήφθη γνωστή influencer για υπόθεση με ροζ κοκαΐνη

Από τις φωτογραφίσεις με αποκαλυπτικά σύνολα και καυτές πόζες… στα κρατητήρια. Η αντίστροφη μέτρηση για την 28χρονη influencer άρχισε το πρωί της περασμένης Πέμπτης.

Ρόδος: Τι κατέθεσε η μητέρα της influencer που συνελήφθη για ροζ κοκαΐνη

Αφορμή στάθηκε ένα αυτοκίνητο που είχε μισθώσει η μητέρα της και οδηγούσε η ίδια, για το οποίο όμως δεν είχε πληρωθεί μίσθωμα. Η εταιρεία το αναζητούσε και το GPS έδωσε το στίγμα.

«Οι αστυνομικοί βρήκαν στο όχημα την κοκαΐνη»

Υπάλληλος εταιρείας: «Στις 29 Αυγούστου η εταιρεία κατέθεσε μήνυση κατά της γυναίκας που μίσθωσε το αυτοκίνητο για υπεξαίρεση. Το όχημα είχε GPS και το πρωί της Πέμπτης έδωσε στίγμα ότι ήταν σταθμευμένο σε συγκεκριμένη οδό στη Ρόδο. Μόλις ήρθαν οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ, τους έδωσα το αντικλείδι και στην έρευνα που έκαναν βρήκαν τα ναρκωτικά». 

Οι αρχές εντόπισαν:

  • Δύο αυτοσχέδιες πλαστικές συσκευασίες με κοκαΐνη 9,27 γραμμαρίων
  • 4 ηλεκτρονικές ζυγαριές
  • 100 ευρώ
  • Την άδεια οδήγησης της influencer

Η κατάθεση της μητέρας της influencer 

Ρόδος: Τι κατέθεσε η μητέρα της influencer που συνελήφθη για ροζ κοκαΐνη

Η πρώτη που έδωσε εξηγήσεις στις αρχές ήταν η μητέρα της.

«Το αυτοκίνητο έχει μισθωθεί στο όνομά μου. Η κόρη μου είχε δηλωθεί ως οδηγός και είχε την αποκλειστική χρήση του αυτοκινήτου. Αγνοώ τα ναρκωτικά που βρέθηκαν μέσα στο όχημα», είπε χαρακτηριστικά. 

Η μητέρα μπορεί να αγνοούσε τα ναρκωτικά, όχι όμως και η κόρη της, στην οποία οι αρχές πέρασαν χειροπέδες με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών.

«Σαφώς αφορούσε μόνο την προσωπική της χρήση. Είναι ένας άνθρωπος που εργάζεται σκληρά. Δυστυχώς απέκτησε την έξη πριν πέντε χρόνια και, αν θέλετε, αυτό ήταν ένα καμπανάκι η σύλληψή της, προκειμένου και η ίδια να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να απεξαρτηθεί», τονίζει ο Στέλιος Αεξανδρής, δικηγόρος της influencer. 

Οι ισχυρισμοί της influencer για τη ροζ κοκαΐνη

Η influencer ισχυρίζεται επιπλέον ότι άφησε την κοκαΐνη στο αυτοκίνητο, καθώς δεν ήθελε να την πάρει στο σπίτι της και να τη δουν οι δικοί της.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
