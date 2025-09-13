Ρόδος: Συνελήφθη γνωστή influencer για υπόθεση με ροζ κοκαΐνη

Πώς βρέθηκε στο μικροσκόπιο των Αρχών

Ελλαδα
Ελλαδα
Πηγή: dimokratiki.gr
Απίστευτη υπόθεση βλέπει το φως της δημοσιότητας στη Ρόδο μετά την αποκάλυψη ότι γνωστή influencer φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση ροζ κοκαΐνης. Η νεαρή γυναίκα κατηγορείται για κατοχή ναρκωτικών.

Η υπόθεση ξεσκεπάστηκε στις 29 Αυγούστου 2025, όταν η influencer κατηγορήθηκε για υπεξαίρεση αυτοκινήτου. Σύμφωνα με μήνυση υπαλλήλου εταιρείας ενοικιάσεων, το όχημα είχε μισθωθεί από την ίδια, χωρίς να καταβάλει τα οφειλόμενα μισθώματα, ύψους 484 ευρώ, ούτε να το επιστρέψει, παρά τις επανειλημμένες ειδοποιήσεις.

Η υπόθεση με τη γνωστή influencer στη Ρόδο πήρε εντελώς διαφορετική τροπή, μετατρέποντας μια «απλή» υπεξαίρεση αυτοκινήτου σε σοβαρή δικογραφία για ναρκωτικά.

Σύμφωνα με τη Δημοκρατική της Ρόδου, το ενοικιασμένο όχημα εντοπίστηκε την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025 σε κεντρικό σημείο του νησιού από εκπρόσωπο της εταιρείας, ο οποίος κάλεσε αμέσως την αστυνομία. Στην έρευνα που ακολούθησε από την ομάδα ΔΙΑΣ, βρέθηκαν μέσα στο αυτοκίνητο:

  • δύο συσκευασίες με συνολικό μικτό βάρος 9,27 γραμμαρίων «ροζ κοκαΐνης»,
  • τέσσερις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
  • 100 ευρώ σε μετρητά,
  • καθώς και άδεια οδήγησης που ανήκε σε άλλη γυναίκα.

Η υπόθεση πήρε ακόμη μεγαλύτερη διάσταση το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, όταν η μητέρα της νεαρής εμφανίστηκε αυτοβούλως στην αστυνομία και συνελήφθη. Η κόρη συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα και παραπέμφθηκε στον τακτικό Ανακριτή, ενώ η μητέρα αφέθηκε ελεύθερη.

ΡΟΖ ΚΟΚΑΙΝΗ
 |
ΚΟΚΑΪΝΗ
 |
INFLUENCER
 |
ΡΟΔΟΣ
 |
ΣΥΛΛΗΨΗ
Back to Top