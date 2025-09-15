Βλέπεις παράνομα τηλεόραση; Πρόστιμο 3.000 ευρώ, σύλληψη και αυτόφωρο

Βλέπεις Παράνομα TV? «Καμπάνα» - Πρόστιμο 3.000 ευρώ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο άρχισε να εφαρμόζεται στη «μάχη» κατά της τηλεοπτικής πειρατείας και προκαλεί οικονομικό και όχι μόνο «πόνο» και στους τελικούς χρήστες! Βαθιά το χέρι στη τσέπη πρέπει να βάλει ημεδαπός στη Σπάρτη, που τώρα καλείται να πληρώσει 3.000 ευρώ διοικητικό πρόστιμο για δύο παραβάσεις, αλλά και να υποστεί τη διαδικασία του αυτοφώρου και τις ποινικές συνέπειες, για παράνομη θέαση τηλεοπτικού περιεχομένου.

Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν συλληφθεί δύο άτομα και αναμένεται να οδηγηθούν στο εισαγγελέα. Μάλιστα, επειδή είχαν θέσει παράνομα σε λειτουργία τηλεοπτικό περιεχόμενο σε δημόσια θέαση σε κατάστημα καφέ-μπαρ που διατηρούσαν, το πρόστιμο μπορεί να φτάσει και τα 6.000 ευρώ. Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 13/9/2025 στο κέντρο της Σπάρτης και οι πληροφορίες από θαμώνες που ήταν εκείνη τη στιγμή στο σημείο αναφέρουν ότι είχαν προηγηθεί καταγγελίες για αθέμιτο ανταγωνισμό.

«Συναγερμός» για τους τελικούς χρήστες

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τις πρόσφατες τροποποιήσεις του νόμου για την πειρατεία, προβλέπονται πλέον σε βάρος των τελικών χρηστών για χρήση πειρατικού περιεχομένου διοικητικά πρόστιμα ύψους έως και 1.500€ για ιδιωτική χρήση και έως 3.000€ για δημόσια προβολή (καφετέριες κλπ), ενώ παράλληλα προβλέπεται ποινή φυλακίσεως έως 1 έτος και χρηματική ποινή 2.900€. Σε μία εποχή με την ραγδαία αύξηση της τεχνολογίας, αλλά σύμφωνα και με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, οι τελικοί χρήστες πειρατικού οπτικοακουστικού περιεχομένου ταυτίζονται σε πολύ λίγα λεπτά. Εκτός από τα ψηφιακά και χειρόγραφα πελατολόγια που βρίσκονται στα χέρια των πειρατών και βρίσκουν συνεχώς οι αρχές σε αστυνομικές επιχειρήσεις, ο τελικός χρήστης αφήνει το ψηφιακό του αποτύπωμα και στα torrent που κατεβάζει ταινίες, μουσικές, λογισμικά, αλλά και στα πειρατικά δίκτυα που συνδέεται από την οικιακή του σύνδεση.

Στόχευση στις πειρατικές οργανώσεις και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Η πολιτεία φαίνεται να έχει αντιληφθεί πλέον το τεράστιο παράνομο οικονομικό όφελος που αποκομίζουν οι πειρατικές οργανώσεις, αλλά και το παράλληλο ξέπλυμα μαύρου χρήματος που γίνεται. Μάλιστα, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) για λογαριασμό της Εταιρίας Προστασίας Οπτικοακουστικών Έργων (ΕΠΟΕ), η συνολική ετήσια επίπτωση στο ΑΕΠ της χώρας από την οπτικοακουστική πειρατεία, εκτιμάται σε πάνω από 400 εκατ. ευρώ. Εκτιμάται ότι οι θέσεις εργασίας που χάνονται κάθε χρόνο ξεπερνούν ακόμη και τις 5.000 (σύνολο οικονομίας). Οι απώλειες φόρων από τη συνδρομητική τηλεόραση (ΦΠΑ, κλπ) υπολογίζονται σε έως και 59 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ οι απώλειες για την εγχώρια νόμιμη αγορά ανέρχονται σε έως και 162 εκατ. ευρώ ετησίως. Δεν είναι τυχαίο μάλιστα που η πολιτεία έβαλε στο παιχνίδι των ελέγχων και της άμεσης επιβολής προστίμων, εκτός από τις Αστυνομικές και Λιμενικές αρχές, την ΑΑΔΕ, το ΣΔΟΕ και την Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ).

