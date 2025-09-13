Θύμα του σκηνοθέτη ξεσπά στο STAR: «Μου κατέστρεψε τη ζωή»

Ο εφιάλτης που έζησε στα χέρια του - Όσα είπε στην Τασούλα Παπανικολάου

Ελλαδα
Νέα στοιχεία για τη δράση του 42χρονου σκηνοθέτη και παραγωγού, που κατηγορείται για μαστροπεία, βιασμό και ναρκωτικά, φέρνει στο φως απόψε το Star.

Μία από τις γυναίκες που τον κατήγγειλαν περιγράφει στην Τασούλα Παπανικολάου τον εφιάλτη που έζησε στα χέρια του κατηγορούμενου, ο οποίος την οδήγησε ακόμα και σε απόπειρα αυτοκτονίας.

Συνελήφθη 42χρονος στην Αθήνα - Βίαζε, νάρκωνε και εκμεταλλευόταν γυναίκες

Αποκαλυπτικές είναι και οι συνομιλίες του μαστροπού. Σε μία από αυτές γίνεται αναφορά και σε Σταρ Ελλάς.

Ερωτικά ραντεβού με 1.000 ευρώ 

Θύμα του σκηνοθέτη ξεσπά στο STAR: «Μου κατέστρεψε τη ζωή»

Στις καταγγελίες για τη δράση του 42χρονου μαστροπού περιγράφονται βιασμοί, ξυλοδαρμοί, ερωτικά ραντεβού με τιμή που έφτανε ακόμα και τα 1.000 ευρώ. Ο κατηγορούμενος διαφήμιζε τα κορίτσια στους πελάτες του, αναφέροντας ακόμα και Σταρ Ελλάς. Η συνομιλία που έφερε στο φως το Star είναι αποκαλυπτική.

42χρονος: Πες μου εσύ…

Άνδρας: Τώρα θα μου πεις… Πρέπει να μου κάνεις τιμούλα. Ήταν η άλλη που είχε πάει τότε ο γιατρός ο φίλος μου, με εκείνη την τύπισσα, πώς τη λέγανε… Σταρ Ελλάς. Λοιπόν, θέλει να πάει, έχω δύο πράγματα. Αλλά πρόσεξε τι τιμή θα μου δώσεις, γιατί αυτός είναι μπασμένος και ψωνίζει κι από αλλού.

Σύλληψη σκηνοθέτη: «Ερχόταν σαν πατέρας, μας φρόντιζε και ζητούσε...»

Το ξέσπασμα θύματος του 42χρονου μαστροπού: «Μου έχει καταστρέψει τη ζωή»

Θύμα του σκηνοθέτη ξεσπά στο STAR: «Μου κατέστρεψε τη ζωή»

«Στην ουσία μου έχει καταστρέψει τη ζωή με τους γύρω μου, με τους ανθρώπους μου. Σαφώς από τότε έχει αλλάξει πάρα πολύ η ζωή μου. Ήταν σίγουρα ελευθερία και μία λύτρωση το ότι συνελήφθη», λέει θύμα του 42χρονου. 

Η κοπέλα είναι μία από τις πέντε γυναίκες που κατήγγειλαν τον 42χρονο μαστροπό. Τον γνώρισε στα 19 της χρόνια και της παρουσιάστηκε ως «καλός Σαμαρείτης». Λίγους μήνες μετά, όπως ισχυρίζεται, άρχισε να την απειλεί ότι θα κάνει κακό στους δικούς της ανθρώπους. Την ανάγκαζε να κάνει ερωτικά ραντεβού και να συμμετέχει σε ταινίες ερωτικού περιεχομένου. Την έλεγχε σε όλα, καθώς θεωρούσε ότι του ανήκει.

«Είχε έρθει μία φορά και με είχε χτυπήσει στα χέρια και τα πόδια. Μου είπε: ''Δε θα ξαναπειράξεις το σώμα σου. Δεν θα αφήνεις σημάδια πάνω του. Το σώμα σου μου ανήκει. Δεν έχεις δικαίωμα να το πειράζεις ή να αφήνεις σημάδια''. Όταν του έλεγα ότι θέλω να κάνω τατουάζ, μου απαντούσε: ''Δεν υπάρχει περίπτωση, το σώμα σου είναι δικό μου''. Ωρυόταν μόνος του, χτύπαγε το κεφάλι του στον τοίχο, βάραγε τις πόρτες».

Δικηγόρος κατηγορούμενου: «Ο 42χρονος δεν έχει βιάσει και δεν έχει εκβιάσει κάποιον»

Ο δικηγόρος του 42χρονου, κ. Αγγελάκος λέει πως ο πελάτης του δεν έχει κάνει αυτά για τον οποία τον κατηγορούν. «Αρνείται τις κατηγορίες. Δεν έχει βιάσει, δεν έχει εκβιάσει, δεν έχει πιέσει κανέναν να κάνει οτιδήποτε. Δεν έχει σχέση με ναρκωτικά, ουδέποτε έκανε χρήση και ούτε έχει επαφή με ναρκωτικές ουσίες. Πρόκειται για σκευωρία κατασκευασμένη εις βάρος του». 

Ο 42χρονος, που απολογείται τη Δευτέρα, έχει κατηγορηθεί και στο παρελθόν για μαστροπεία, αλλά αθωώθηκε στο δικαστήριο.

