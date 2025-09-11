Σύλληψη σκηνοθέτη: «Ερχόταν σαν πατέρας, μας φρόντιζε και ζητούσε...»

Εξανάγκαζε έγκυο να γυρίζει ερωτικές ταινίες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.09.25 , 23:31 Καρέ Καρέ Η Παράνομη Αλιεία Τριών Τουρκικών Γρι-γρι Στη Λέσβο
11.09.25 , 23:16 Σύλληψη σκηνοθέτη: «Ερχόταν σαν πατέρας, μας φρόντιζε και ζητούσε...»
11.09.25 , 22:41 Γιώργος Παράσχος: «Η χημειοθεραπεία δεν είχε το αποτέλεσμα που ελπίζαμε»
11.09.25 , 22:37 Μέγα Σπήλαιο: Αρνούνται Τις Κατηγορίες Ο Ηγούμενος Και Ο Μοναχός
11.09.25 , 22:22 Κλήρωση Τζόκερ 11/9/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
11.09.25 , 22:05 Ford: Οδηγείστε τα ηλεκτρικά της στην έκθεση Θεσσαλονίκης
11.09.25 , 22:01 Τροχαίο στην Αχαΐα: Δύο νεκρού μετά από σφοδρή σύγκρουση οχημάτων
11.09.25 , 21:47 Δημοσκόπηση Opinion Poll: Πρώτη η ΝΔ με διαφορά 16 μονάδων
11.09.25 , 21:33 Hyundai IONIQ Concept THREE: Αποκάλυψη στην έκθεση IAA Mobility 2025
11.09.25 , 21:26 Γκύζη: «Λέω, τώρα υπάρχω; Ζω;»- Συγκλονίζει ο υπάλληλος καθαριότητας
11.09.25 , 21:05 Στη φυλακή ο 19χρονος που τραυμάτισε αστυνομικό μετά από καταδίωξη
11.09.25 , 21:01 Μαρινέλλα: «Δεν έχει επαφή με το περιβάλλον» - Τα νεότερα για την υγεία της
11.09.25 , 20:31 Ήβη Αδάμου: Φωτογραφίζει την 7χρονη κόρη της πριν το σχολείο
11.09.25 , 20:30 Πετράλωνα: Επίθεση εξωσχολικών σε μαθητή Λυκείου μετά τον αγιασμό!
11.09.25 , 20:29 Eurobasket: «Πυρετός» λίγο πριν το Ελλάδα - Τουρκία - Στο STAR οι Πελαργοί
Άννα Βίσση: Οι πρόβες στο Καλλιμάρμαρο
Χριστίνα Σάλτη: «Διαγνώστηκε με καρκίνο, το παλεύει και το παλεύουμε»
Μαρία Ιωαννίδου: Ο λόγος που πέρασε το χειρότερο καλοκαίρι της ζωής της
Παναγιώτης Στάθης: Η σπάνια φωτογραφία με την κούκλα κόρη του, Καλλίνθια
Δήμητρα Δουμένη: Πώς είναι 22 χρόνια μετά η «Όλια» από τη «Λένη»
Μαρινέλλα: «Δεν έχει επαφή με το περιβάλλον» - Τα νεότερα για την υγεία της
Στο νοσοκομείο ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης - Έκανε επέμβαση στην καρδιά
Γιώργος Μαζωνάκης: Η νέα ανακοίνωση που έκανε μέσω των social media
Οικονομάκου: Πρώτη μέρα στο σχολείο για τα παιδιά της, Μάξιμο και Σιέννα
Βάσω Λασκαράκη: Η κόρη της, Εύα στην πρώτη της μέρα στο Γυμνάσιο
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (11/9/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σκηνοθέτης και παραγωγός ερωτικών ταινιών συνελήφθη για εμπορία ανθρώπων, βιασμό και διακίνηση ναρκωτικών. Πέντε γυναίκες τον κατήγγειλαν ότι τις χτυπούσε, τους έδινε ναρκωτικά, τις εξέδιδε και τις εξανάγκαζε να γυρίζουν ερωτικές ταινίες. Μάλιστα, μία από αυτές ήταν ανήλικη όταν ξεκίνησε να την εξαναγκάζει να πηγαίνει σε ερωτικά ραντεβού. Ένα από τα θύματά του μίλησε στο Star και την Κατερίνα Μαστραντωνάκη.

«Ερχόταν σαν πατέρας, μας φρόντιζε και ζητούσε ανταλλάγματα»

«Ερχόταν σαν φίλος, σαν πατέρας, σαν… να τον νιώσεις οικογένειά σου. Φυσικά, όλες είχαμε από ένα πρόβλημα. «Άμα το φρόντιζε», έλεγε μετά, «και εγώ κάπως πρέπει να το πάρω πίσω».

Συνελήφθη 42χρονος στην Αθήνα - Βίαζε, νάρκωνε και εκμεταλλευόταν γυναίκες

Έτσι οδηγούσε τα θύματά του στην πορνεία ο 42χρονος άνδρας.

Σύλληψη σκηνοθέτη: «Ερχόταν σαν πατέρας, μας φρόντιζε και ζητούσε...»

«Μας έβαζε να γλείφουμε τα πόδια του, μας χτυπούσε και μας απειλούσε»

«Το έπαιζε φίλος, «εγώ θα σε βοηθήσω σε όλα…». Τις έβαζε να γλείφουν τα βρόμικα πόδια του, τις χτυπούσε, ναρκωτικά, απειλές, όπως και σε εμένα μετά. «Δεν θέλεις να το κάνεις; Μμμμ, εκεί που πήγαμε δεν ήταν το σπίτι της μάνας σου;»

Πλησίαζε κορίτσια που είχαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Έλεγε ότι είναι σκηνοθέτης και παραγωγός ερωτικών ταινιών και ότι θα άλλαζε η ζωή τους αν τις έκανε πρωταγωνίστριες.

«Μου υποσχέθηκε ότι θα ξεφύγω από τη φτώχεια. Μάλιστα, μου είχε πει ότι θα με πληρώνει για τις ταινίες 2.000 με 3.000 ευρώ σε κάθε προβολή. Ποτέ όμως δεν μου έδωσε χρήματα».

Μάλιστα, μία κοπέλα μέσα σε έξι μήνες γύρισε 17 ερωτικές ταινίες.

«Ο εντολέας μου αρνείται τις κατηγορίες. Πρόκειται για μία σκευωρία σε βάρος του και θα δώσουμε τις κατάλληλες εξηγήσεις, έτσι ώστε να λάμψει η αλήθεια», τονίζει ο κ. Αγγελάκος, συνήγορος του κατηγορούμενου. 

Σύλληψη σκηνοθέτη - παραγωγού: Εξανάγκαζε έγκυο να γυρίζει ερωτικές ταινίες

Σύλληψη σκηνοθέτη: «Ερχόταν σαν πατέρας, μας φρόντιζε και ζητούσε...»

Κάποια από τα κορίτσια υποστήριξαν ότι τις εξανάγκαζε να κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών και στη συνέχεια τις βίαζε.

«Μπροστά μου έχω δει να δίνει σε κοριτσάκι κοκαΐνη. Είδα ένα κοριτσάκι 20 χρονών να είναι χάλια». 

Ανατριχιαστική είναι η μαρτυρία μιας κοπέλας η οποία, όταν ανακάλυψε ότι ήταν σε κατάσταση εγκυμοσύνης, του είπε να σταματήσει να γυρίζει ερωτικές ταινίες.

«Ήμουν έγκυος και τον παρακάλεσα να σταματήσω να γυρίζω ερωτικές ταινίες. Όμως εκείνος μου είπε “έλα να γυρίσουμε λίγες ακόμα μέχρι να φουσκώσεις και πρόσεχε μην πάρεις κιλά για να γυρίσουμε και άλλες ταινίες όταν επιστρέψεις”».

Η άκρη του νήματος για τη σύλληψη του 42χρονου σκηνοθέτη και παραγωγού ξεκίνησε όταν μία από τις κοπέλες βγήκε και κατήγγειλε αυτό.

«Μη φοβάσαι, έχω υψηλές γνωριμίες και δεν με πειράζει κανένας. Ξέρω ακόμα και τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Γι’ αυτό και δεν με ενοχλούν».

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έκανε αμέσως μήνυση κατ’ αγνώστου και ξεκίνησαν οι έρευνες, ώστε να διαπιστωθεί ποιος είναι ο άνθρωπος που εκδίδει γυναίκες και κάνει χρήση του ονόματός του.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ
 |
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
 |
ΒΙΑΣΜΟΣ
 |
ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
 |
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top