Σύλληψη σκηνοθέτη: «Ερχόταν σαν πατέρας, μας φρόντιζε και ζητούσε...»

Σκηνοθέτης και παραγωγός ερωτικών ταινιών συνελήφθη για εμπορία ανθρώπων, βιασμό και διακίνηση ναρκωτικών. Πέντε γυναίκες τον κατήγγειλαν ότι τις χτυπούσε, τους έδινε ναρκωτικά, τις εξέδιδε και τις εξανάγκαζε να γυρίζουν ερωτικές ταινίες. Μάλιστα, μία από αυτές ήταν ανήλικη όταν ξεκίνησε να την εξαναγκάζει να πηγαίνει σε ερωτικά ραντεβού. Ένα από τα θύματά του μίλησε στο Star και την Κατερίνα Μαστραντωνάκη.

«Ερχόταν σαν πατέρας, μας φρόντιζε και ζητούσε ανταλλάγματα»

«Ερχόταν σαν φίλος, σαν πατέρας, σαν… να τον νιώσεις οικογένειά σου. Φυσικά, όλες είχαμε από ένα πρόβλημα. «Άμα το φρόντιζε», έλεγε μετά, «και εγώ κάπως πρέπει να το πάρω πίσω».

Έτσι οδηγούσε τα θύματά του στην πορνεία ο 42χρονος άνδρας.

«Μας έβαζε να γλείφουμε τα πόδια του, μας χτυπούσε και μας απειλούσε»

«Το έπαιζε φίλος, «εγώ θα σε βοηθήσω σε όλα…». Τις έβαζε να γλείφουν τα βρόμικα πόδια του, τις χτυπούσε, ναρκωτικά, απειλές, όπως και σε εμένα μετά. «Δεν θέλεις να το κάνεις; Μμμμ, εκεί που πήγαμε δεν ήταν το σπίτι της μάνας σου;»

Πλησίαζε κορίτσια που είχαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Έλεγε ότι είναι σκηνοθέτης και παραγωγός ερωτικών ταινιών και ότι θα άλλαζε η ζωή τους αν τις έκανε πρωταγωνίστριες.

«Μου υποσχέθηκε ότι θα ξεφύγω από τη φτώχεια. Μάλιστα, μου είχε πει ότι θα με πληρώνει για τις ταινίες 2.000 με 3.000 ευρώ σε κάθε προβολή. Ποτέ όμως δεν μου έδωσε χρήματα».

Μάλιστα, μία κοπέλα μέσα σε έξι μήνες γύρισε 17 ερωτικές ταινίες.

«Ο εντολέας μου αρνείται τις κατηγορίες. Πρόκειται για μία σκευωρία σε βάρος του και θα δώσουμε τις κατάλληλες εξηγήσεις, έτσι ώστε να λάμψει η αλήθεια», τονίζει ο κ. Αγγελάκος, συνήγορος του κατηγορούμενου.

Σύλληψη σκηνοθέτη - παραγωγού: Εξανάγκαζε έγκυο να γυρίζει ερωτικές ταινίες

Κάποια από τα κορίτσια υποστήριξαν ότι τις εξανάγκαζε να κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών και στη συνέχεια τις βίαζε.

«Μπροστά μου έχω δει να δίνει σε κοριτσάκι κοκαΐνη. Είδα ένα κοριτσάκι 20 χρονών να είναι χάλια».

Ανατριχιαστική είναι η μαρτυρία μιας κοπέλας η οποία, όταν ανακάλυψε ότι ήταν σε κατάσταση εγκυμοσύνης, του είπε να σταματήσει να γυρίζει ερωτικές ταινίες.

«Ήμουν έγκυος και τον παρακάλεσα να σταματήσω να γυρίζω ερωτικές ταινίες. Όμως εκείνος μου είπε “έλα να γυρίσουμε λίγες ακόμα μέχρι να φουσκώσεις και πρόσεχε μην πάρεις κιλά για να γυρίσουμε και άλλες ταινίες όταν επιστρέψεις”».

Η άκρη του νήματος για τη σύλληψη του 42χρονου σκηνοθέτη και παραγωγού ξεκίνησε όταν μία από τις κοπέλες βγήκε και κατήγγειλε αυτό.

«Μη φοβάσαι, έχω υψηλές γνωριμίες και δεν με πειράζει κανένας. Ξέρω ακόμα και τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Γι’ αυτό και δεν με ενοχλούν».

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έκανε αμέσως μήνυση κατ’ αγνώστου και ξεκίνησαν οι έρευνες, ώστε να διαπιστωθεί ποιος είναι ο άνθρωπος που εκδίδει γυναίκες και κάνει χρήση του ονόματός του.