Καιρός: Έρχεται οργανωμένη κακοκαιρία - Ποιες περιοχές θα επηρεάσει

Η πρόγνωση του καιρού από τον Κλέαρχο Μαρουσάκη

Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Intime (Δημήτρης Χριστοδουλέλλης)
Η πρόγνωση του καιρού από τον Κλέαρχο Μαρουσάκη / Βίντεο Open
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Φθινοπωρινό θα είναι το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες, με τα πρωτοβρόχια να κάνουν την εμφάνισή τους σε πολλές περιοχές της χώρας. 

Καιρός: Διπλό καιρικό μέτωπο – Καταιγίδες στα βόρεια, ζέστη στα νότια

Από την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται αλλαγή του καιρού, καθώς σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη, μια καλά οργανωμένη κακοκαιρία θα πλήξει τη χώρα. Τα πρώτα φθινοπωρινά μπουρίνια θα εμφανιστούν κατά τόπους με έντονη ένταση, ρίχνοντας αισθητά τη θερμοκρασία.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Ο μετεωρολόγος προειδοποίησε για δυνατές καταιγίδες σε τμήματα της βόρειας Ελλάδας την Πέμπτη. Ειδικά η Κέρκυρα, η Ήπειρος και η δυτική Μακεδονία χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς είναι οι περιοχές με τη μεγαλύτερη πιθανότητα για ακραία φαινόμενα.

Η αστάθεια θα συνεχιστεί και την Παρασκευή, αλλά και το Σαββατοκύριακο, επηρεάζοντας κυρίως τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Παράλληλα, το μελτέμι θα ενισχυθεί, συμβάλλοντας ώστε η θερμοκρασία να επανέλθει στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού για την Πέμπτη 

Σήμερα Πέμπτη, στα δυτικά και τα βόρεια αναμένοντα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια τμήματα του Ιονίου, μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και στη δυτική Στερεά, κυρίως στα ορεινά.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αναμένεται αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα βόρεια τμήματα του Ιονίου νότιοι με την ίδια ένταση. Στα
ανατολικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 36 βαθμούς, στανησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου,
τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 31 με 33 βαθμούς και στις Κυκλάδες τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

  • Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν καιθα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στη Μακεδονία κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.
  • Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

  • Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούντοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια τμήματα του Ιονίου, μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο και κυρίως στα ορεινά της δυτικής Στερεάς.
  • Άνεμοι: Στα βόρεια τμήματα του Ιονίου θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Στα υπόλοιπα μεταβλητοί ασθενείς και το μεσημέρι - απόγευμα θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου και στα νησιά του Ιονίου η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.
  • Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

  • Καιρός: Αίθριος.
  • Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 και στην Κρήτη έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος.
  • Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος.
  • Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούνκαι θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.
  • Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

 

