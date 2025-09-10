Καιρός: Διπλό καιρικό μέτωπο – Καταιγίδες στα βόρεια, ζέστη στα νότια

Προσοχή συνιστά για το διήμερο Πέμπτη και Παρασκευή ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, καθώς ισχυρή κακοκαιρία από την Ιταλία πλησιάζει τη χώρα μας και αναμένεται να προκαλέσει άστατες καιρικές συνθήκες.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Συγκεκριμένα, η νέα κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει τα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας και συγκεκριμένα το βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία, ενώ δεν αποκλείονται τα ισχυρά φαινόμενα.

Σύμφωνα με τον κ. Μαρουσάκη, ο καιρός θα παραμείνει άστατος, αλλά ταυτόχρονα θα διατηρηθεί η ζέστη, με τη θερμοκρασία τις επόμενες δύο με τρεις ημέρες να ανεβαίνει, φτάνοντας έως και τους 37 βαθμούς, κυρίως στην ανατολική και νότια Ελλάδα.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι γενικά καλοκαιρινός, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, ενώ λίγες μπόρες μπορεί να εκδηλωθούν το απόγευμα σε ορεινές περιοχές.

Από αύριο όμως η χώρα «σπάει στα δύο», με το σκηνικό να αλλάζει στα βόρεια και βορειοδυτικά. Εκεί την Πέμπτη και την Παρασκευή αναμένεται να εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, ενώ δεν αποκλείονται χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Το σκηνικό αλλάζει από τη Θεσσαλία και νοτιότερα, όπου οι συνθήκες θα παραμείνουν καλοκαιρινές.

Τέλος, το Σαββατοκύριακο η αστάθεια θα περιοριστεί.

Ο καιρός σήμερα

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, με παροδικά αυξημένες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και βόρεια.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, πρόσκαιρα το μεσημέρι - απόγευμα θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά μεταβλητοί 3 με 4, στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 31 με 33 και τοπικά στα ανατολικά 34 με 35 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 29 με 31 και κατά τόπους τους 32 βαθμούς και στις Κυκλάδες τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά κυρίως της ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά της Ηπείρου. Άνεμοι: Μεταβλητοί και το μεσημέρι πρόσκαιρα από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά της Θεσσαλίας. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλία έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 29 και στην Κρήτη έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 11-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα. Βαθμιαία από τα δυτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις οι οποίες στο βόρειο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους αυξημένες και θα σημειωθούν όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια ορεινά, έως το απόγευμα.

Οι άνεμοι στα δυτικά αρχικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, βαθμιαία θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά τους 36 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 32 με 34 βαθμούς και στις Κυκλάδες τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-09-2025

Αρχικά στα βόρεια και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Τα φαινόμενα κυρίως στην κεντρική Μακεδονία θα διατηρηθούν ενώ στις υπόλοιπες περιοχές από αργά το απόγευμα θα σταματήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά οι οποίες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 και πρόσκαιρα στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14-09-2025

Στα βορειοδυτικά λίγες νεφώσεις οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 με ενίσχυση από το απόγευμα στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.