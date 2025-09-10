Νέα καταγγελία για τον γιατρό με τα φακελάκια: «Μου ζήτησε 3.000 ευρώ»

«Ντόμινο αποκαλύψεων» έρχεται στο φως για τον γνωστό γιατρό του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου που συνέλαβαν οι Αρχές για υπόθεση διαφθοράς. Οι καταγγελίες διαδέχονται η μία την άλλη για περιπτώσεις ασθενών που ο καρδιοχειρουργός ζητούσε «φακελάκι» ακόμη και πριν από 15 χρόνια, ωστόσο δεν έφθασαν ποτέ επίσημα στην αστυνομία. Νέα καταγγέλλουσα μίλησε αποκλειστικά στο STAR και τον Αλέξανδρο Γύγο.

«Το θεωρούσε υποχρέωση ότι εγώ έκανα αυτά που έκανα, πρέπει κι εσύ να μου προσφέρεις το αντίτιμο του. Το είχε σαν ταρίφα. Είχα βάλει σε ένα φάκελο 3.000 πήρα ένα χιλιάρικο του μπαμπά μου που είχε για ώρα ανάγκης και τα άλλα δύο μου τα έδωσε ο ξάδερφος μου», λέει αρχικά.

«Μου ζήτησε 3.000 ευρώ για να μπει ο πατέρας μου στο χειρουργείο»

Το 2009, βρέθηκε στην ανάγκη του γνωστού γιατρού, που πλέον είναι κατηγορούμενος... Ο πατέρας της χρειάζονταν να μπει επειγόντως στο χειρουργείο για αλλαγή της κεντρικής βαλβίδας της καρδιάς.

«Γυρίζει και μου λέει να ξέρεις ένα τέτοιο είναι πάρα πολύ βαρύ το χειρουργείο και καταλαβαίνεις ότι έχουμε μεγάλη ομάδα. Δεν το κάνεις για μένα το κάνεις για την ομάδα και να σώσουμε τον μπαμπά σου... Αυτό κοστίζει μου λέει είναι από τρία έως πέντε».

Με θράσος, ο γιατρός φαίνεται να έπαιζε με τον ανθρώπινο πόνο και την ανάγκη των συγγενών να βοηθήσουν τους δικούς τους.

«Πήρε τα λεφτά μετά το χειρουργείο και εξαφανίστηκε»

«Κλαίω εγώ, "γιατρέ, σας υπόσχομαι ότι θα προσπαθήσω να τα βρω" αλλά είμαστε μία οικογένεια που δεν έχουμε οικονομίες κάτι στην άκρη. Ναι ναι σου λέω εγώ απλά τι μπορεί να γίνει μου είπε. Μόλις τελείωσε το χειρουργείο ήρθε ο γιατρός να μας ενημερώσει όλη την οικογένεια και μου λέει όλα πήγαν εντάξει σε περιμένω στο γραφείο μου λέει. Μάλιστα γιατρέ έτσι καταλαβαίνω ότι πρέπει να πάω να του δώσω αυτό που μου ζήτησε».

Μάλιστα, ο πατέρας της δεν έλαβε καμία φροντίδα μετά το χειρουργείο, όπως λέει.

Ζητούσε το φακελάκι μετά το χειρουργείο - Στο STAR η οικογένεια του ασθενή που ενημέρωσε την αστυνομία για τον χρηματισμό του γιατρού

Αποκλειστικά στο STAR μίλησε ο γιος της γυναίκας που η απόγνωση την οδήγησε στην πόρτα των αδιάφθορων της αστυνομίας μετά το... γενναιόδωρο φακελάκι που της ζήτησε ο γνωστός καρδιοχειρουργός.

«Είχε ενημερώσει τη μητέρα μου ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει χρήματα λόγω της κατάστασης του», λέει ο γιος ασθενή.

Ο γιατρός όμως άλλαξε στάση μετά το χειρουργείο που έκανε στον πατέρα του,

«Κατευθείαν μπήκε στο γραφείο με τη μητέρα μου και την αδελφή μου. Ζήτησε από την αδερφή μου να βγει έξω. Και της είπε (…) κανονικά παίρνω πέντε αλλά για σένα θα πάρω τρία. Η μάνα μου αρχικά αγχώθηκε γιατί δεν ήξερε πώς να αντιδράσει στην αρχή και μετά κινήθηκε με την αστυνομία».