Ιπποκράτειο: Ποινική δίωξη στον διευθυντή της καρδιοχειρουργικής

Αυξάνονται οι καταγγελίες για «φακελάκια»

Ποινική δίωξη για δωροληψία ασκήθηκε σε βάρος του διευθυντής της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου, ο οποίος συνελήφθη επ’ αυτοφώρω με προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Είχε προηγηθεί καταγγελία από σύζυγο ασθενούς ότι της ζήτησε «φακελάκι».

Ιπποκράτειο: Πώς έπιασαν στη «φάκα» πασίγνωστο γιατρό για φακελάκι

Ο γιατρός παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο για να δικαστεί και έχει ήδη τεθεί σε αργία. 

Ιπποκράτειο: Πληθαίνουν οι καταγγελίες σε βάρος του

Μετά τη σύλληψη του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκρατείου, άρχισαν να ανοίγουν τα στόματα κι άλλων ασθενών ή συγγενών ασθενών, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ. Ασθενείς που αναγκάζοντας να δώσουν έως και 5.000 ευρώ, ώστε να λάβουν την απαραίτητη φροντίδα μετά το χειρουργείο τους. 

Ιπποκράτειο: Συνελήφθη διευθυντής καρδιοχειρουργικής για φακελάκι

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον διευθυντή παγίδεψε η σύζυγος ενός ασθενούς, από την οποία είχε ζητήσει 4.000 ευρώ. Η γυναίκα του παρέδωσε προσημειωμένα χαρτονομίσματα, τα οποία της είχαν δώσει αστυνομικοί. Προηγουμένως είχε ενημερώσει τις αρχές για το ραντεβού της με τον γιατρό και μόλις συναντήθηκαν και του έδωσε τα χρήματα, τα στελέχη του Εσωτερικών Υποθέσεων επενέβησαν και τον συνέλαβαν. 

Ο γιατρός υποστήριξε ότι τα χρήματα δεν ήταν δικά του, όμως πιάστηκε με τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα στο χέρι. 

Γιατρός ζήτησε φακελάκι από ασθενή, τον απείλησε και τον εξευτέλισε

Ακολούθησε δεύτερη καταγγελία νύφης ασθενούς, η οποία είπε στις αρχές πως ο συγκεκριμένος γιατρός της ζητούσε χρήματα για να χειρουργήσει την πεθερά της. Όπως είπε, μάλιστα, ζήτησε να του δώσουν 3.000 ευρώ, αλλιώς δε θα τη χειρουργούσε. 

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο πασίγνωστος καρδιοχειρουργός είχε ταρίφα που ξεκινούσε από τα 8.000 ευρώ και έπεφτε ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του ασθενούς. Φαίνεται  και ανάλογα με το άτομο που τους είχε φέρει σε επαφή. 

Σύμφωνα με καταγγελίες σε κάποιους ασθενείς ο γιατρός φέρεται να ζητούσε το πρώτο μέρος του ποσού πριν τους βάλει στο χειρουργείο και στη συνέχεια ζητούσε τα υπόλοιπα χρήματα για να συνεχίσει να τους κουράρει. 

