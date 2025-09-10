Είχε καταδικαστεί & στο παρελθόν για «φακελάκι» ο γνωστός καρδιοχειρουργός

Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του καρδιοχειρουργού που φέρεται να ζήτησε «φακελάκι» 5.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είναι η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος γιατρός βρίσκεται αντιμέτωπος με τέτοια κατηγορία, καθώς στο παρελθόν είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως για παρόμοιο περιστατικό. Τότε του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή, με την υπόθεση να εκκρεμεί ακόμα στο Εφετείο.

Ο γιατρός παρουσιάστηκε την Τετάρτη ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ η νέα υπόθεση αναμένεται να εκδικαστεί την Παρασκευή.