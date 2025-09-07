Μαφία Κρήτης: Και 2ο χαρτί-φωτιά στην κατοχή του φερόμενου αρχηγού!

Βίντεο από το κεντρικό δελτίο του Star 7/9

Το Star αποκαλύπτει απόψε (7/9) ότι οι φερόμενοι ως «αρχηγοί της κρητικής μαφίας» δεν είχαν στα χέρια τους μόνο έγγραφο με την υπογραφή επισκόπου για την εκκλησιαστική περιουσία, αλλά και… χαρτί από τον λογιστή της Μονής!

Σύμφωνα με τις επίμαχες συνομιλίες που αποκαλύπτονται από τη δημοσιογράφο του Star Άννα Σταματιάδου, ένας από τους δύο κατηγορούμενους εμφανίζεται να καυχιέται ότι έχει όχι ένα, αλλά δύο χαρτιά-φωτιά που τον κάλυπταν για την έκταση που πουλήθηκε σε Ισραηλινό επενδυτή έναντι 1,5 εκατ. ευρώ.

Αποκλειστικό - Μιλάει στο Star ο φερόμενος ως «αρχηγός της κρητικής μαφίας»
 

Το πρώτο έγγραφο έφερε την υπογραφή του εμπλεκόμενου ηγούμενου. Το δεύτερο, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, είχε την υπογραφή του λογιστή της Μονής, ο οποίος βεβαίωνε ότι η συγκεκριμένη έκταση δεν ανήκει στη μοναστηριακή περιουσία.

Απόσπασμα από τις συνομιλίες

Φερόμενος ως αρχηγός:
«Είχα βγάλει χαρτί και από τον λογιστή της Αγίας Τριάδος, τον λογιστή που έχουν εκεί μέσα και κρατάει τα λογιστικά τους, ποια χωράφια έχουν και τέτοια. Του λέω ένα, ότι δεν ανήκει στο δικό μου χωράφι, στην ακίνητη περιουσία της Εκκλησίας. Και μου το έδωσε ο ίδιος ο λογιστής της Αγίας Τριάδος, χαρτί ότι δεν είναι μέσα στα 700 στρέμματα της Εκκλησίας αυτό που έχω εγώ…».

«Δεν κάναμε τίποτα παράνομο»

Τα δύο αδέλφια επιμένουν ότι δεν έκαναν κάτι παράνομο. Υποστηρίζουν ότι επικαλούνται χρησικτησία και πως εάν η υπόθεση ήταν παράνομη, «δεν θα μπορούσαν να πουλήσουν τα χωράφια».

Τώρα, όλα τα στοιχεία και τα «χαρτιά-φωτιά» θα τεθούν στο μικροσκόπιο του ανακριτή και του εισαγγελέα την ερχόμενη Τρίτη.

ΜΑΦΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
