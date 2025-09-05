Άνδρας κυκλοφορούσε με μπαλτά μέσα στον προαστιακό!

«Πάγωσαν» οι επιβάτες όταν είδαν τι κουβαλούσε πάνω του 55χρονος άνδρας

Ένας άνδρας συνελήφθη στον προαστιακό να κουβαλάει επάνω του μπαλτά την ώρα που βρισκόταν μέσα σε βαγόνι τρένου. Ο Άρης Λάμπος έχει εξασφαλίσει αποκλειστικές φωτογραφίες.

Πάτρα: Σύγκρουση προαστιακού με αυτοκίνητο - Eγκλωβίστηκε ο οδηγός

Ο άνδρας δεν ήταν βεβαίως κρεοπώλης, είχε τα όπλα για εκφοβισμό όπως εκτιμούν οι αστυνομικοί που εντόπισαν τον άνδρα σε τυχαίο έλεγχο στον σταθμό των Αγίων Αναργύρων.   

Οι επιβάτες «πάγωσαν» όταν είδαν τι κουβαλούσε ο 55χρονος άνδρας που βρισκόταν δίπλα τους στο βαγόνι. Ο συλληφθείς είχε μπαλτά και μια λάμα από κοπίδι όπως φαίνεται στην αποκλειστική εικόνα που εξασφάλισε το Star. 

Άνδρας κυκλοφορούσε με μπαλτά μέσα στον προαστιακό

Ο άνδρας οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα των Αγίων Αναργύρων όπου και συνελήφθη.  

Από την αρχή της εφαρμογής του σχεδίου «Αριάδνη» μέχρι σήμερα οι αστυνομικοί έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 700 προσαγωγές και συλλήψεις σε συνολικά 25.000 ελέγχους στα μέσα μεταφοράς.

 

Δείτε ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star


 

