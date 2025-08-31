Επεισόδιο σε γήπεδο: 24χρονος πέταξε μπουκάλι, κατέληξε στο αυτόφωρο

Το περιστατικό συνέβη στη Θεσσαλονίκη

Επεισόδιο σε γήπεδο: 24χρονος πέταξε μπουκάλι, κατέληξε στο αυτόφωρο
Για παράβαση του νόμου περί αθλητισμού συνελήφθη χθες 24χρονος στη Θεσσαλονίκη μετά τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα Άρης-Παναιτωλικός.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου Αναλήψεως συνέλαβαν χθες το βράδυ τον 24χρονο Έλληνα, ο οποίος κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής αναμέτρησης, βρισκόταν σε θύρα του γηπέδου, και έριξε μικρό πλαστικό μπουκάλι εντός του αγωνιστικού χώρου, χωρίς όμως να προκληθεί κάποιος τραυματισμός.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του για παράβαση του νόμου περί αθλητισμού.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αυτοκινητο
Back to Top