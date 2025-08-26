Ανήλικοι έστηναν ενέδρες και λήστευαν οδηγούς ταξί στη Θεσσαλονίκη

Υποδύονταν τα καλά παιδιά και παρέσυρε τα θύματά τους

Πηγή: Ρεπορτάζ Λευκή Γεωργάκη, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Η Ελληνική Αστυνομία εξάρθρωσε συμμορία ανηλίκων που έσπερνε τον τρόμο σε οδηγούς ταξί στη Θεσσαλονίκη. Μέσα σε λίγους μήνες λήστεψαν τουλάχιστον πέντε φορές ανυποψίαστους ταξιτζήδες, στήνοντας ενέδρες σε ερημικές τοποθεσίες. 

Χαλκιδική: 2 χρόνια χωρίς απαντήσεις για τον θάνατο 16χρονης από σάντουιτς

Όπως μετέδωσε η Λευκή Γεωργάκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, οι 4 ανήλικοι 14, 16, 17 και 18 ετών, είχαν μέθοδο και καλά οργανωμένο σχέδιο για να στήνουν ενέδρες. Έπαιρναν κάθε φορά με διαφορετική σύνθεση ανά δύο ένα ταξί και αφού υποδύονταν τα καλά και ευγενικά αγόρια προκειμένου να παραπλανήσουν το θύμα τους, ζητούσαν να τους οδηγήσουν σε απόμερα σημεία κοντά στην περιοχή των Διαβατών. 

Στο σημείο όμως που πήγαιναν περίμεναν τα άλλα μέλη της συμμορίας και με την απειλή αιχμηρών αντικειμένων αιφνιδίαζαν τους οδηγούς  τους, τους απειλούσαν και έτσι αποσπούσαν χρηματικά ποσά και προσωπικά αντικείμενα. 

Νεκρός 58χρονος οδηγός ταξί στο λιμάνι του Πειραιά

Εκτιμάται ότι ύστερα από 5 ληστείες απέσπασαν περίπου 1.200 ευρώ, δύο κινητά,  άλλα αντικείμενα και έγγραφα. Ένας 16χρονος από τους 4 ανήλικους συνελήφθη, ενώ οι άλλοι 3 τακτοποιήθηκαν. Ύστερα από την απολογία του στον ανακριτή ο 16χρονος πήρε το δρόμο για τη φυλακή ανηλίκων. 

Ταξιτζής στο αυτόφωρο για υπερχρέωση διαδρομής σε τουρίστρια

Στην Αττική είχαμε ένα περιστατικό με ταξιτζή επίσης, ο οποίος όμως σε αυτήν την υπόθεση ήταν αυτός που «έγδαρε» οικονομικά το θύμα του. Χρέωσε σε μια γυναίκα για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» μέχρι το λιμάνι του Πειραιά 110 ευρώ. Κόμιστρο δηλαδή υπερδιπλάσιο από το πραγματικό κόστος. Η γυναίκα έκανε καταγγελία και ο 54χρονος ταξιτζής συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου.
 

