Χαλκιδική: 2 χρόνια χωρίς απαντήσεις για τον θάνατο 16χρονης από σάντουιτς
Δύο χρόνια πέρασαν από το θάνατο της 16χρονης Δήμητρας, η οποία κατέληξε στη Χαλκιδική, μετά την κατανάλωση σάντουιτς και μέχρι σήμερα, η οικογένειά της περιμένει απαντήσεις μέσα από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που ακόμη δεν βγήκαν. 

Η ημερομηνία της 12ης Ιουλίου 2023 είναι μία ημερομηνία χαραγμένη πλέον και στο χέρι της αδερφής της άτυχης  Δήμητρας, που έχασε τόσο ξαφνικά τη ζωή της στη Χαλκιδική. Μιλά αποκλειστικά στο Star και συγκλονίζει,  περιγράφοντας πως άλλαξε η ζωή της οικογένειάς ριζικά. 

Χαλκιδική: Ακρωτηριάστηκε οδηγός μοτοσικλέτας σε τροχαίο στη Νικήτη

«Ζούμε σε σκοτάδι 2 χρόνια. Προσπαθούμε όλοι μαζί να ανεβάσουμε ο ένας τον άλλον, πόσο μάλλον να περιμένεις δύο χρόνια να μάθεις το γιατί...» δηλώνει στο ρεπορτάζ του Star  η αδερφή της Δήμητρας, Ειρήνη Σκραπαλιου  «Δούλευα… Με πήρε η μητέρα μου και μου είπε ότι την πήραν από το τμήμα… η μικρή ήταν στο νοσοκομείο... Ήταν νεκρή» προσθέτει.  

Όσον αφορά το αν ασκεί η ίδια το επάγγελμα της νοσηλεύτριας, αποκαλύπτει στη Ραλλιώ Λεπίδου: «Ήμουν. Μετά από αυτό το γεγονός με πνίγει η στολή, δε θα ήθελα να βάλω τη στολή, από ενοχές που δεν μπόρεσε κάποιος να σώσει την αδερφή μου 

Η 16χρονη κατέρρευσε ενώ έκανε διακοπές στη Χαλκιδική 

Η 16χρονη τότε Δήμητρα είχε φύγει για λιγοήμερες διακοπές με τη παρέα της στη Χανιώτη Χαλκιδικής. Ξημερώματα βρέθηκαν σε μαγαζί εστίασης, κατανάλωσε ένα σάντουιτς και στο δρόμο της επιστροφής, στο δωμάτιο ένιωσε αδιαθεσία.  Ζήτησε από τους φίλους της να τις φέρουν τα φάρμακά της, αλλά ώσπου να επιστρέψουν με το τσαντάκι το κορίτσι είχε καταρρεύσει.

Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρό 13 μηνών αγοράκι - Πνίγηκε ενώ έτρωγε

«Tους είπε έχω αλλεργία και ρώτησε αν έχει γάλα. Το αμέλησαν, δεν έδωσαν σημασία… Αυτό θα φανεί στα τοξικολογικά αλλά δεν τα έχουμε πάρει. Δεν ξέρουμε από τι «έφυγε», δύο χρόνια είμαστε στην άγνοια» τονίζει. 

«Τα παιδιά φώναζαν γύρω-γύρω κάποιον να βοηθήσει. Δεν βγήκε κανείς. Πήγαν σε ένα ξενοδοχείο, κατέβηκε ένα ζευγάρι τουρίστες και έκαναν μαλάξεις» αποκαλύπτει. 

Η συγκλονιστική αφήγηση της αδελφής της 16χρονης στο Star

Η συγκλονιστική αφήγηση της αδελφής της 16χρονης στο Star 

Το δράμα της οικογένειας που ζει 2 χρόνια στο σκοτάδι 

Όπως δηλώνει επίσης στο Star ο δικηγόρος της οικογένειας Ανδρέας Ταγαρακης, «η οικογένεια ζει μέσα στο σκοτάδι εδώ και δύο χρόνια αναμένοντας να ολοκληρωθεί η διενέργεια της ιατροδικαστικής έκθεσης. Γνωρίζουμε ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει φόρτο εργασίας. Πρέπει οι υπηρεσίες να λειτουργούν με γνώμονα το συμφέρον, σεβόμενη την αγωνία του πολίτη. Μετά από 2 χρόνια δεν μπορεί να μην έχουμε την ιατροδικαστική έκθεση και να μην ξέρουμε από τι έφυγε το παιδί».  

Όλοι στην περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης μιλούν για ένα κορίτσι γεμάτο ζωή. Οι συμμαθητές της ζωγράφισαν στον τοίχο της τάξης έναν άγγελο. 

H αδερφή της δείχνει στην κάμερα του Star το τατουάζ που έκανε στα χέρια της:  «Έχω φτιάξει σε όλο το χέρι τα μάτια της, το όνομά της, στη θάλασσα που λάτρευε…». 

Το τατουάζ για την αδελφή της που πέθανε μετά την κατανάλωση σάντουιτς στη Χαλκιδική

Το τατουάζ για την αδελφή της που πέθανε μετά την κατανάλωση σάντουιτς στη Χαλκιδική


 

