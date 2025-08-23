Χαλκιδική: Ακρωτηριάστηκε οδηγός μοτοσικλέτας σε τροχαίο στη Νικήτη

Ένας άνδρας 30 ετών υπέστη σοβαρότατο τραυματισμό μετά από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη Χαλκιδική.

Το ατύχημα συνέβη στο 37ο χλμ της οδού Μουδανιών - Σιθωνίας, στον δρόμο προς τη Νικήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 30χρονος συγκρούστηκε με Ι.Χ. όχημα που οδηγούσε ένας 40χρονος. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που ο αναβάτης της μηχανής υπέστη μερικό ακρωτηριασμό στο κάτω άκρο.

Διαβάστε περισσότερα στο Newpost.gr