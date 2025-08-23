Χαλκιδική: Ακρωτηριάστηκε οδηγός μοτοσικλέτας σε τροχαίο στη Νικήτη

H μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με Ι.Χ. όχημα

Ελλαδα
Πηγή: Newpost.gr / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Χαλκιδική τροχαίο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένας άνδρας 30 ετών υπέστη σοβαρότατο τραυματισμό μετά από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη Χαλκιδική.

Το ατύχημα συνέβη στο 37ο χλμ της οδού Μουδανιών - Σιθωνίας, στον δρόμο προς τη Νικήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 30χρονος συγκρούστηκε με Ι.Χ. όχημα που οδηγούσε ένας 40χρονος. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που ο αναβάτης της μηχανής υπέστη μερικό ακρωτηριασμό στο κάτω άκρο.

Διαβάστε περισσότερα στο Newpost.gr

