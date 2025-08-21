Γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων

Νεκρή ανασύρθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (21/08) γυναίκα αγνώστων στοιχείων από τη θαλάσσια περιοχή μπροστά από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στον Πειραιά.
Τη γυναίκα περισυνέλεξε πλωτό σκάφος του Λιμενικού, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται για ηλικιωμένη περίπου 80 ετών, πιθανότατα λουόμενη. Η Λιμενική Αρχή έχει αναλάβει την προανάκριση για τα αίτια του περιστατικού, ενώ η σορός θα εξεταστεί με νεκροψία-νεκροτομή.