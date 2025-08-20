Καιρός: Μετά την αστάθεια, νέο κύμα ζέστης - Πότε θα έχουμε 40°C

Σκαμπανεβάσματα έχει ο καιρός τις τελευταίες ημέρες, όπως μας μεταφέρει και η πρόγνωση της ΕΜΥ. Πρόσκαιρα αυξημένες θα είναι οι νεφώσεις, με τοπικούς όμβρους και σποραδικές καταιγίδες από το πρωί στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 33 βαθμούς και τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Η θερμοκρασία αναμένεται να ανέβει την Πέμπτη 21/8 έως και του 40 βαθμούς, αλλά θα σημειώσει πτώση το Σαββατοκύριακο.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού από αργά το απόγευμα.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που τις πρωινές ώρες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και από το μεσημέρι και στις υπόλοιπες περιοχές, θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού τις βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα κεντρικά και νότια έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις πρωινές ώρες στη Θεσσαλία και από το μεσημέρι και στις υπόλοιπες περιοχές, θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού από αργά το απόγευμα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 32 με 33 και τοπικά στα κεντρικά και νότια έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το μεσημέρι 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-08-2025

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Μακεδονία

λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές ή όμβρους κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Τις βραδiνές ώρες στα δυτικά θα σημειωθούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες. Τις πρωινές ώρες στα δυτικά η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και θα σημειωθούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τετάρτη 20/8 - Δείτε σε ποιες περιοχές

Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4) προβλέπεται για σήμερα Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Καλύμνου, ΠΕ Κω, ΠΕ Ρόδου, ΠΕ Καρπάθου)

Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ηρακλείου, ΠΕ Λασιθίου)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών, ενώ σε επιφυλακή βρίσκεται και το Πυροσβεστικό Σώμα.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.