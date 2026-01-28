Παναγιώτα Βλαντή: «Έχω παγώσει το θέμα της υιοθεσίας»

Τι είπε για τη συγκατοίκηση με τον σύζυγό της

Παναγιώτα Βλαντή: «Έχω παγώσει το θέμα της υιοθεσίας»
Πρώτη Δημοσίευση: 28.01.26, 14:41
Η Παναγιώτα Βλαντή βρέθηκε καλεσμένη στο Buongiorno με τη Φαίη Σκορδά, το πρωί της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου. 

«Γνωριστήκαμε το 2018, έχει απόλυτο σεβασμό στη δουλειά μου, αλλιώς δεν θα ήμασταν και μαζί. Σέβεται αυτό που κάνω, αλλά τον θαυμάζω κι εγώ πάρα πολύ», είπε αρχικά η ηθοποιός για τον σύζυγό της, ο οποίος δραστηριοποιείται στον επιχειρηματικό τομέα» είπε για τον σύζυγό της Γιάννη Βλάχο.

Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή: Απών από την avant premiere ο Αλέξανδρος Ρήγας

Για την καθημερινότητα στο σπίτι, η Παναγιώτα Βλαντή ανέφερε πως δε θέλει ο σύζυγός της να εμπλέκεται στην κουζίνα, όσο εκείνη μαγειρεύει. 

«Μαλώνουμε, είναι υπομονετικός άνθρωπος. Θα τύχει να πούμε κάτι και να τσακωθούμε. Η μεγάλη διαφορά είναι στην κουζίνα. Δεν θέλω να με βοηθάει γιατί τα κάνει χάλια. Δε θέλω να λερώνει, είμαι αυστηρή και ιδιότροπη με την κουζίνα», είπε.

βλαντη

Γιάννης Βλάχος- Παναγιώτα Βλαντή στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Κώστα Κρομμύδα/ NDP Παναγιώτης Κουφαλέξης

Η ηθοποιός μίλησε και για τη διαδικασία της υιοθεσίας και τις δηλώσεις που είχε κάνει στο παρελθόν. «Έχω παγώσει το θέμα της υιοθεσίας για πολύ προσωπικούς λόγους. Δεν έχει να κάνει με τα επαγγελματικά. Είναι πολύ προσωπικοί λόγοι», είπε χαρακτηριστικά η Παναγιώτα Βλαντή. 

βλαντη

Yπενθυμίζεται πως η Παναγιώτα Βλαντή και ο σύζυγός της Γιάννης Βλάχος παντρεύτηκαν στην Ύδρα τον Ιούνιο του 2021. Το ζευγάρι παντρεύτηκε υπό άκρα μυστικότητα στην Ύδρα, τον Ιούνιο του 2021 μετά από τρία χρόνια σχέσης.

«Δεν είμαι από τις γυναίκες που έλεγα ότι είμαι υπέρ ή κατά του γάμου, απλώς η συγκεκριμένη γνωριμία με έκανε να θέλω και τον γάμο, αλλιώς δε θα γινότανε. Μας άρεσε και τον κάναμε τον γάμο, αν δεν μας άρεσε εγώ πάλι το ίδιο θα ένιωθα», είχε πει η ηθοποιός πστην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», τον Μάρτιο του 2024, εξηγώντας ότι θέλησε να ζήσει αυτή την ιδιαίτερη στιγμή με πρόσωπα μόνο από το στενό της περιβάλλον.

Π. Βλαντή - «Τι ψυχή θα παραδώσεις, μωρή;»: «Τα γυρίσματα ήταν πολύ δύσκολα... να δουλεύεις 7 το απόγευμα με 7 το πρωί»

Η Παναγιώτα Βλαντή μίλησε και για τα γυρίσματα της ταινίας «Τι ψυχή θα παραδώσεις, μωρή;» στην οποία συμμετέχει. «Με ζόρισαν τα νυχτερινά γυρίσματα.  Να δουλεύεις 7 το απόγευμα με 7 το πρωί ήταν δύσκολο. Τα γυρίσματα διήρκεσαν έναν χρόνο. Δεν είπα κατευθείαν ''ναι'' στη δουλειά αυτή, ποτέ δε λέω κατευθείαν ''ναι''. Λατρεύω το σινεμά» είπε η Παναγιώτα Βλαντή.

«Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή»: Λίγα λόγια για την ταινία

Τέσσερις γυναίκες- η Αλέκα, η Πόπη, η Φωτεινή και η Ντοντό-, οι οποίες μοιράζονται ένα τραυματικό παιδικό παρελθόν, ξανασυναντιούνται ύστερα από χρόνια για να κλείσουν έναν κύκλο που έχει μείνει ανοιχτός. Όταν ήταν μικρές, κακοποιήθηκαν από τον Γεράσιμο Μαντά, διευθυντή του ορφανοτροφείου όπου μεγάλωσαν. Τώρα, ενήλικες πια, αποφασίζουν να τηρήσουν την υπόσχεση που είχαν δώσει: Να πάρουν την εκδίκησή τους. Όμως τίποτα δεν πάει όπως το είχαν σχεδιάσει.

Το οργανωμένο σχέδιο που είχαν στο μυαλό τους μετατρέπεται σε έναν καταιγισμό κωμικοτραγικών περιστατικών, παρεξηγήσεων και απρόβλεπτων αποτυχιών. Ανάμεσα στο σκοτάδι της μνήμης και στη φάρσα της πραγματικότητας, οι τέσσερις γυναίκες προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην ανάγκη για δικαίωση και στις ανθρώπινες αδυναμίες τους.

Με μαύρο χιούμορ, ένταση και στιγμές βαθιάς συναισθηματικής φόρτισης, το «Τι Ψυχή Θα Παραδώσεις, Μωρή; Πρώτο Μέρος» εγκαινιάζει την κινηματογραφική εποχή μιας εμβληματικής ιστορίας αυτοδικίας που θα κορυφωθεί στο «Δεύτερο Μέρος».

