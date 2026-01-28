MasterChef: 14 νέοι παίκτες που δεν έχουμε ξαναδεί μπαίνουν στην κουζίνα

Το MasterChef 10 έχει κάνει πρεμιέρα εδώ και μέρες, αλλά το αποψινό επεισόδιο μοιάζει να είναι déjà vu! Οι κριτές καλωσορίζουν τους νέους παίκτες. Όχι αυτούς που έχουμε δει έως τώρα, αλλά 14 νέους διαγωνιζόμενους, που ανήκουν στη δεύτερη μπριγάδα!

Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Breakfast@Star, απόψε, 28 Ιανουαρίου, θα δούμε τη δεύτερη μπριγάδα να μπαίνει για πρώτη φορά στην κουζίνα του MasterChef. Οι κριτές είναι οι μόνοι - μαζί με τους τηλεθεατές- που γνωρίζουν την πλήρη εικόνα και απολαμβάνουν την «άγνοια» των διαγωνιζόμενων.

«Πού να ξέρανε... Νομίζω ότι η έκπληξη θα είναι πάρα πολύ μεγάλη όταν συμβεί. Surprise!», λέει κρυφά στους άλλους δύο, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος!

Φέτος, ο διαγωνισμός ξεκινά με ένα ψυχολογικό πείραμα που θα ζήλευε και το «Inception». Η μεγάλη αποκάλυψη που θα «παγώσει» το τηλεοπτικό κοινό είναι η ύπαρξη δύο διαφορετικών σπιτιών και δύο ξεχωριστών μπριγάδων. Και το καλύτερο; Η μία ομάδα αγνοεί παντελώς την ύπαρξη της άλλης!

Δοκιμασία Αποχώρησης με το «καλημέρα»

Μην αφήνετε το χιούμορ να σας ξεγελάσει. Το MasterChef 10 ξεκινά σκληρά και για τη 2η μπριγάδα! Το αποψινό επεισόδιο περιλαμβάνει δοκιμασία αποχώρησης πριν καλά-καλά προλάβουν οι παίκτες να κρεμάσουν τις ποδιές τους.

Η πίεση είναι στα ύψη, οι απαιτήσεις είναι επετειακές και οι κριτές ξεκαθάρισαν πως φέτος «ξεκινάμε από την αρχή». Αν βρεθεί κόκκαλο στο πιάτο ή αν η γαριδομακαρονάδα έχει... ζάχαρη (όπως ακούσαμε στο τρέιλερ), η πόρτα της εξόδου θα ανοίξει πιο γρήγορα από ποτέ.

Oι παίκτες της 1ης μπριγάδας μπήκαν στο σπίτι τους!

Ενώ η δεύτερη μπριγάδα ρίχνεται στη μάχη της κουζίνας, η πρώτη μπριγάδα έχει ήδη εγκατασταθεί στο δικό της σπίτι. Οι παίκτες της πρώτης ομάδας, έχοντας ολοκληρώσει τη δική τους μαγειρική διαδρομή μέχρι στιγμής, απολαμβάνουν την ηρεμία πριν την «καταιγίδα», αγνοώντας παντελώς ότι σε απόσταση αναπνοής μια άλλη ομάδα διεκδικεί τη νίκη.

Η κάμερα του «Breakfast@Star» τρύπωσε στο σπίτι και κατέγραψε τις πρώτες αντιδράσεις, οι οποίες κυμαίνονται από τον ενθουσιασμό μέχρι την έντονη καχυποψία.

«Φέτος, το δέκατο επετειακό MasterChef το κάνανε Hunger Games. Για να μπούμε στο σπίτι έχουμε ματώσει», δήλωσε με χιουμορ μία από τις παίκτριες, την ώρα που ένας συμπαίκτης της παρατηρούσε το κενό στον αριθμό των ατόμων λέγοντας: «Δεν έχω δει MasterChef με λιγότερα από 20 άτομα στο ξεκίνημα. Άρα; Έχει έκπληξη. Ελπίζω για καλό».

Οι προσωπικές εξομολογήσεις έδωσαν έναν πιο συναισθηματικό τόνο με τον παίκτη από την Ελβετία να παραδέχεται πως «ήταν πολύ δύσκολο να αφήσω όλα πίσω μου, αλλά είναι μεγάλη ευκαιρία να έρθω, να δείξω και να γελάσω», ενώ ένας άλλος διαγωνιζόμενος συγκίνησε, μιλώντας για τον 7χρονο γιο του που βρίσκεται στη Φινλανδία.

«Κάποια στιγμή του είπα ότι φοβάμαι και μου λέει "μπαμπά, μην πας τότε". Αλλά του εξήγησα ότι όταν φοβόμαστε κάτι δεν χρειάζεται να μας σταματάει. Προσπαθώ να του δείξω ένα παράδειγμα, να με βλέπει και να παίρνει δύναμη», ανέφερε.

Παρά το φιλικό κλίμα των πρώτων ωρών, η αγωνία παραμένει διάχυτη. «Τώρα είμαστε φιλικά, αλλά μετά βλέπω ότι δε θα είμαστε. Πιστεύω ότι ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα», αναφέρουν.