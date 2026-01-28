MasterChef: 14 νέοι παίκτες που δεν έχουμε ξαναδεί μπαίνουν στην κουζίνα

Δύο σπίτια με δύο μπριγάδες, που δε γνωρίζονται μεταξύ τους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.01.26 , 14:01 Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Με casual chic outfit στο κέντρο της Αθήνας
28.01.26 , 13:46 Κυκλοφοριακό: Μείωση φορτηγών στον Κηφισό και έξυπνα φανάρια
28.01.26 , 13:25 Στα «ύψη» η τιμή της χρυσής λίρας - Πόσο αγοράζεται και πόσο πωλείται
28.01.26 , 13:17 Καίτη Γαρμπή: «Ανεπίσημα, ναι, θα είμαι στο J2US»
28.01.26 , 13:17 MasterChef: 14 νέοι παίκτες που δεν έχουμε ξαναδεί μπαίνουν στην κουζίνα
28.01.26 , 13:12 Ελευθερία Κοντογεώργη:«Δε μου αρέσει να τσακώνομαι, ειδικά στη δουλειά μου»
28.01.26 , 13:05 Δάφνη Μπόκοτα: «Η τηλεόραση σήμερα είναι μία άλλη τηλεόραση»
28.01.26 , 13:02 Γρίπη: Στη ΜΕΘ του «Αγία Σοφία» 4χρονος – Υπέστη ανακοπή
28.01.26 , 12:59 Κωνσταντίνος Μπογδάνος: Η κόρη του και η σχέση του με τους «4 γονείς του»
28.01.26 , 12:48 Η ξεχασμένη τραγωδία που έκανε τον Puff Daddy (Sean Combs) διάσημο
28.01.26 , 11:57 Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού: Νέα κακοκαιρία από αύριο, Πέμπτη
28.01.26 , 11:55 Nova: Εμπλουτίζεται από σήμερα με το BabyTV
28.01.26 , 11:50 Συγκλονίζει ο μικρός Γιαννάκης για τους νεκρούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ
28.01.26 , 11:49 Δήμας - Σκαφιδά: Βόλτα με τη μικρή Ελευθερία και τον 16χρονο Νικόλα Δήμα
28.01.26 , 11:25 Τίτλοι τέλους για Bella Hadid και Adan Banuelos - Χώρισε το ζευγάρι
Tα δύο πιο τυχερά ζώδια του Φεβρουαρίου
Αθηνά Ωνάση: Σπάνια δημόσια εμφάνιση στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι
Μουμούρη: «Μετά τα γυρίσματα στο Ριφιφί πήγαινα σε Airbnb, να είμαι μόνη»
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Με casual chic outfit στο κέντρο της Αθήνας
Ελισάβετ Μουτάφη: Με τον γιο της, Δημήτρη, σε μουσική παιδική παράσταση
Cash or Trash: «Παροξυσμός» για τα σκουλαρίκια Tiffany - Πόσο πουλήθηκαν;
Κι όμως θα δούμε ξανά την Ελένη Τσολάκη στην οθόνη του ΑΝΤ1!
Πότε απεργούν ξανά τα ταξί
Τραγωδία με νεκρό βρέφος στην Καλλιθέα - Το μετέφεραν σε κτηνιατρείο
Μαρία Τζομπανάκη: Με τον σύζυγό της, Γιάννη Βάλβη, στην πρεμιέρα της
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Πρώτη Δημοσίευση: 28.01.26, 13:17
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το MasterChef 10 έχει κάνει πρεμιέρα εδώ και μέρες, αλλά το αποψινό επεισόδιο μοιάζει να είναι déjà vu! Οι κριτές καλωσορίζουν τους νέους παίκτες. Όχι αυτούς που έχουμε δει έως τώρα, αλλά 14 νέους διαγωνιζόμενους, που ανήκουν στη δεύτερη μπριγάδα! 

Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Breakfast@Star, απόψε, 28 Ιανουαρίου, θα δούμε τη δεύτερη μπριγάδα να μπαίνει για πρώτη φορά στην κουζίνα του MasterChef. Οι κριτές είναι οι μόνοι - μαζί με τους τηλεθεατές-  που γνωρίζουν την πλήρη εικόνα και απολαμβάνουν την «άγνοια» των διαγωνιζόμενων. 

«Πού να ξέρανε... Νομίζω ότι η έκπληξη θα είναι πάρα πολύ μεγάλη όταν συμβεί. Surprise!», λέει κρυφά στους άλλους δύο, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος!

masterchef

Φέτος, ο διαγωνισμός ξεκινά με ένα ψυχολογικό πείραμα που θα ζήλευε και το «Inception». Η μεγάλη αποκάλυψη που θα «παγώσει» το τηλεοπτικό κοινό είναι η ύπαρξη δύο διαφορετικών σπιτιών και δύο ξεχωριστών μπριγάδων. Και το καλύτερο; Η μία ομάδα αγνοεί παντελώς την ύπαρξη της άλλης!

Δοκιμασία Αποχώρησης με το «καλημέρα»

Μην αφήνετε το χιούμορ να σας ξεγελάσει. Το MasterChef 10 ξεκινά σκληρά και για τη 2η μπριγάδα! Το αποψινό επεισόδιο περιλαμβάνει δοκιμασία αποχώρησης πριν καλά-καλά προλάβουν οι παίκτες να κρεμάσουν τις ποδιές τους.

Η πίεση είναι στα ύψη, οι απαιτήσεις είναι επετειακές και οι κριτές ξεκαθάρισαν πως φέτος «ξεκινάμε από την αρχή». Αν βρεθεί κόκκαλο στο πιάτο ή αν η γαριδομακαρονάδα έχει... ζάχαρη (όπως ακούσαμε στο τρέιλερ), η πόρτα της εξόδου θα ανοίξει πιο γρήγορα από ποτέ.

Oι παίκτες της 1ης μπριγάδας μπήκαν στο σπίτι τους!

Ενώ η δεύτερη μπριγάδα ρίχνεται στη μάχη της κουζίνας, η πρώτη μπριγάδα έχει ήδη εγκατασταθεί στο δικό της σπίτι. Οι παίκτες της πρώτης ομάδας, έχοντας ολοκληρώσει τη δική τους μαγειρική διαδρομή μέχρι στιγμής, απολαμβάνουν την ηρεμία πριν την «καταιγίδα», αγνοώντας παντελώς ότι σε απόσταση αναπνοής μια άλλη ομάδα διεκδικεί τη νίκη. 

MasterChef: 14 νέοι παίκτες που δεν έχουμε ξαναδεί μπαίνουν στην κουζίνα

Η κάμερα του «Breakfast@Star» τρύπωσε στο σπίτι και κατέγραψε τις πρώτες αντιδράσεις, οι οποίες κυμαίνονται από τον ενθουσιασμό μέχρι την έντονη καχυποψία.

«Φέτος, το δέκατο επετειακό MasterChef το κάνανε Hunger Games. Για να μπούμε στο σπίτι έχουμε ματώσει», δήλωσε με χιουμορ μία από τις παίκτριες, την ώρα που ένας συμπαίκτης της παρατηρούσε το κενό στον αριθμό των ατόμων λέγοντας: «Δεν έχω δει MasterChef με λιγότερα από 20 άτομα στο ξεκίνημα. Άρα; Έχει έκπληξη. Ελπίζω για καλό».

Οι προσωπικές εξομολογήσεις έδωσαν έναν πιο συναισθηματικό τόνο με τον παίκτη από την Ελβετία να παραδέχεται πως «ήταν πολύ δύσκολο να αφήσω όλα πίσω μου, αλλά είναι μεγάλη ευκαιρία να έρθω, να δείξω και να γελάσω», ενώ ένας άλλος διαγωνιζόμενος συγκίνησε, μιλώντας για τον 7χρονο γιο του που βρίσκεται στη Φινλανδία.

«Κάποια στιγμή του είπα ότι φοβάμαι και μου λέει "μπαμπά, μην πας τότε". Αλλά του εξήγησα ότι όταν φοβόμαστε κάτι δεν χρειάζεται να μας σταματάει. Προσπαθώ να του δείξω ένα παράδειγμα, να με βλέπει και να παίρνει δύναμη», ανέφερε.

Παρά το φιλικό κλίμα των πρώτων ωρών, η αγωνία παραμένει διάχυτη. «Τώρα είμαστε φιλικά, αλλά μετά βλέπω ότι δε θα είμαστε. Πιστεύω ότι ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα», αναφέρουν.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
MASTERCHEF 10
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top