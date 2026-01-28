Cash or Trash: Εντυπωσιακό κομμάτι «κλέβει» την παράσταση σήμερα

Νέο επεισόδιο σήμερα Tετάρτη στις 17:20 στο Star

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σήμερα, Τετάρτη 28 Ιανουαρίου στις 17:20, στο Cash or Trash, η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.
 

Ο Δημήτρης μπαίνει στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash γεμάτος αυτοπεποίθηση, με ένα πραγματικά ιδιαίτερο αντικείμενο, που όμοιό του παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην εκπομπή. Το πρωτότυπο αντικείμενο ανοίγει σίγουρα την… όρεξη των τηλεθεατών. Άραγε, θα ανοίξει και την όρεξη των αγοραστών για υψηλές και γενναιόδωρες προσφορές;

Ο Βασίλης ασχολείται επαγγελματικά με τις δημόσιες σχέσεις και ερασιτεχνικά με τη μεγάλη του αγάπη, τη μουσική. Μέσα από τους στίχους και τη μουσική του, ελπίζει κάποια μέρα να καταφέρει να «αγγίξει» τις ψυχές των ανθρώπων. Σήμερα, όμως, έχει έρθει στο Cash or Trash με έναν πιο ρεαλιστικό στόχο: να επηρεάσει θετικά την αγοραστική διάθεση των πέντε αγοραστών, του Θάνου Μαρίνη, του Άλεξ Σταυρίδη, της Άννας - Μαρίας Ρογδάκη, του Μελέτη Παγώνη και του Φοίβου Στρουγγάρη. Αυτό μοιάζει εξαιρετικά εφικτό, μιας και το βικτοριανό αντικείμενο του πωλητή είναι από τα πρώτα του είδους που εμφανίζονται στο δωμάτιο των αγοραστών, ένα αντικείμενο που, πλέον, θεωρείται άκρως δυσεύρετο!

cash or trash
Αφήνοντας για λίγο τις πασαρέλες και τις φωτογραφίσεις, ο Ορέστης έρχεται στο Cash or Trash για να ζήσει μια νέα εμπειρία! Με ένα διαχρονικά αξιόλογο σχέδιο, που φέρει την υπογραφή ενός παγκοσμίου φήμης σύγχρονου σχεδιαστή, ο πωλητής μπαίνει στο δωμάτιο των αγοραστών απόλυτα συνειδητοποιημένος και με πλήρη γνώση της αξίας του αντικειμένου του. Για πρώτη φορά στη ζωή του ο Ορέστης απολαμβάνει τη διαδικασία της δημοπρασίας, που τον συνεπαίρνει, κάνοντάς τον να ξεχάσει ακόμα και το αποτέλεσμά της!

cash or trash

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… «κονταροχτυπιούνται» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις! Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Αυτή τη σεζόν στο «Cash or Trash» θα… γίνει παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων και αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη και ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα! Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

CASH OR TRASH, στις 17:20, Δευτέρα έως Παρασκευή!

 

Follow us:

