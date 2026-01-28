Κυκλοφοριακό: Μείωση φορτηγών στον Κηφισό και έξυπνα φανάρια

Τα μέτρα που εξετάζει η Κυβέρνηση

Πολιτικη
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Μιχάλης Καραγιάννης)
Tα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση για το κυκλοφοριακό στον Κηφισό / Βίντεο Mega
Ακούστε το άρθρο

Πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, κλειστή σύσκεψη ενημέρωσης και παρουσίασης προτάσεων για την βελτίωση του κυκλοφοριακού προβλήματος της Αττικής με προτεραιοποίηση τον Κηφισό.

Μία εβδομάδα χωρίς φορτηγά στην Αθήνα - Πιλοτική απαγόρευση 7 με 10 το πρωί

Οι προτάσεις ήταν σε τρία επίπεδα: άμεσες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες. Μεταξύ άλλων:

  • Στις άμεσες: Μέτρα μείωσης κυκλοφορίας των φορτηγών στον Κηφισό (όχι πλήρους απαγόρευσης) και καλύτερης διαχείρισης των καθημερινών περιστατικών που δημιουργούν καθυστερήσεις.
  • Στις μεσοπρόθεσμες: Το μέτρο των έξυπνων φαναριών που έχει αποδώσει στη Θεσσαλονίκη θα εξεταστεί και για την Αττική, ενώ μέχρι τέλους του 2026 αναμένεται σημαντική βελτίωση στη συχνότητα των δρομολογίων των ΜΜΜ της Αττικής.
  • Στις μακροπρόθεσμες: Νέοι παρακαμπτήριοι οδικοί άξονες, ολοκλήρωση της γραμμής 4 του Μετρό και δημιουργία ποδηλατοδρόμων.

Οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν σήμερα θα τεθούν για περαιτέρω επεξεργασία από τα συναρμόδια υπουργεία, ώστε να πάρουν την τελική μορφή τους και να παρουσιαστούν σύντομα.

