Tα δύο πιο τυχερά ζώδια του Φεβρουαρίου

Ο Φεβρουάριος φέρνει έντονη κινητικότητα, ανατροπές και εξελίξεις που δεν περνούν απαρατήρητες, τόσο στην προσωπική ζωή όσο και στον επαγγελματικό τομέα. Οι πλανητικές επιρροές ενισχύουν το θάρρος, τη δημιουργική έκφραση και την ανάγκη για ανάδειξη, ευνοώντας ιδιαίτερα τα ζώδια που τολμούν να βγουν μπροστά, να ξεχωρίσουν και να διεκδικήσουν αυτά που πραγματικά τους αναλογούν.

Λέων: Στο επίκεντρο της προσοχής και των εξελίξεων

Ο Λέων είναι χωρίς αμφιβολία ένα από τα ζώδια που ευνοούνται περισσότερο αυτόν τον μήνα. Ο Φεβρουάριος ενεργοποιεί τον άξονα των σχέσεων, φέρνοντας σημαντικές γνωριμίες, συνεργασίες αλλά και ευχάριστες εξελίξεις στα ερωτικά. Η αυτοπεποίθησή του βρίσκεται στα ύψη και αυτό αντικατοπτρίζεται σε κάθε του κίνηση. Σε επαγγελματικό επίπεδο, ο Λέων έχει την ευκαιρία να ξεχωρίσει, να προβληθεί και να κερδίσει την αναγνώριση που επιθυμεί εδώ και καιρό. Η τύχη τον ακολουθεί σε συζητήσεις, συμφωνίες και νέες προτάσεις, ενώ η γοητεία του ανοίγει πόρτες χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτόν τον Φεβρουάριο ο Λέων λάμπει περισσότερο από ποτέ.

Υδροχόος: Η τύχη είναι με το μέρος του

Ο Υδροχόος, ως το ζώδιο που φιλοξενεί τον Ήλιο μεγάλο μέρος του Φεβρουαρίου, βρίσκεται σε μια εξαιρετικά δυναμική και τυχερή περίοδο. Νέες ιδέες, πρωτοβουλίες και προσωπικά ξεκινήματα ευνοούνται, ενώ οι πλανήτες του χαρίζουν έμπνευση, διορατικότητα και αυτοπεποίθηση. Ο Φεβρουάριος είναι ιδανικός μήνας για τον Υδροχόο ώστε να πάρει ρίσκα, να αλλάξει πορεία ή να τολμήσει κάτι διαφορετικό. Οικονομικά και επαγγελματικά ζητήματα παρουσιάζουν βελτίωση, ενώ δεν λείπουν και οι ευχάριστες εκπλήξεις σε κοινωνικό και συναισθηματικό επίπεδο. Η λάμψη του είναι φυσική και αβίαστη, κάνοντάς τον έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του μήνα.

Επιμέλεια: MyLife Team

Πηγή: Mylife.com.cy