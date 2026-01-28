Η Nova παρουσιάζει το ντοκιμαντέρ «Μην τα παρατάς ποτέ»

Μια ιστορία ζωής, ισότητας και έμπνευσης

Περισσότερα

Λεζάντα φωτογραφίας: Από αριστερά προς τα δεξιά: Βασίλης Μπουργαζάς, Διοργανωτής Basketaki, Λυδία Αλαϊάδη, Marketing Manager «ΑΦΗΣ Α.Ε.», Κωνσταντίνος Μαγκανιάρης, Business Development & Marketing Director Basketaki, Κική Σιλβεστριάδου, CEO Nova Media, Διονύσης Στρούμπος, Δημοσιογράφος καναλιών Novasports, Γιώργος Λιώρης, Διευθυντής καναλιών Novasports, Γρηγόρης Αντωνάκης, Διοργανωτής Basketakiι

Η Nova σε συνεργασία με το Basketaki AμεA powered by ΑΦΗΣ, παρουσιάζει το ξεχωριστό ντοκιμαντέρ «Μην τα παρατάς ποτέ» μέσα από το οποίο αναδεικνύεται η δύναμη του αθλητισμού ως μέσο συμπερίληψης, ισότητας και κοινωνικής αλλαγής.

Η Nova παρουσιάζει το ντοκιμαντέρ «Μην τα παρατάς ποτέ»

Σε μια ειδική πρεμιέρα που έγινε το Σάββατο 24 Ιανουαρίου σε κεντρικό κινηματογράφο της Αττικής, προβλήθηκε από τη Nova και το Basketaki AμεΑ το ντοκιμαντέρ powered by ΑΦΗΣ που έχει επιμεληθεί ο δημοσιογράφος των καναλιών Novasports, Διονύσης Στρούμπος, το οποίο φιλοδοξεί να αγγίξει το ευρύ κοινό, να εμπνεύσει και να υπενθυμίσει ότι ο αθλητισμός, όταν υπηρετεί τον άνθρωπο, γίνεται φορέας ελπίδας, αποδοχής και ισότητας.

Η Nova παρουσιάζει το ντοκιμαντέρ «Μην τα παρατάς ποτέ»

Από αριστερά προς τα δεξιά: Βασίλης Μπουργαζάς, Διοργανωτής Basketaki, Κική Σιλβεστριάδου, CEO Nova Media, Κωνσταντίνος Μαγκανιάρης, Business Development & Marketing Director Basketaki, Γρηγόρης Αντωνάκης, Διοργανωτής Basketaki

Το Basketaki ΑμεΑ δεν είναι απλώς ένα τουρνουά μπάσκετ. Είναι μια ζωντανή ιστορία χαράς, φιλίας και συνεργασίας, που ξεπερνά τα όρια του γηπέδου και λειτουργεί ως γέφυρα ζωής ανάμεσα στον αθλητισμό και την κοινωνία. Μέσα από αυθεντικές στιγμές, ανθρώπινες ιστορίες και δυνατά συναισθήματα, το ντοκιμαντέρ αποτυπώνει τη σιωπηλή δύναμη της ψυχής που κρύβεται σε κάθε καλάθι, σε κάθε βλέμμα, σε κάθε χαμόγελο. Η παραγωγή αναδεικνύει ότι η πραγματική δύναμη δεν μετριέται σε νίκες ή σκορ, αλλά στην ικανότητα να μοιράζεσαι, να δημιουργείς και να πιστεύεις πως τίποτα δεν είναι αδύνατο. Το Basketaki ΑμεΑ αποτελεί έμπνευση και ζωντανή απόδειξη ότι ο αθλητισμός μπορεί να ενώσει ανθρώπους, να καλλιεργήσει αξίες και να κάνει τον κόσμο μας καλύτερο.

Η Nova παρουσιάζει το ντοκιμαντέρ «Μην τα παρατάς ποτέ»

Από αριστερά προς τα δεξιά: Παντελής Λώλης, Δημοσιογράφος καναλιών Novasports, Λυδία Αλαϊάδη, Marketing Manager «ΑΦΗΣ Α.Ε.», Κωνσταντίνος Μαγκανιάρης, Business Development & Marketing Director Basketaki, Κική Σιλβεστριάδου, CEO Nova Media, Διονύσης Στρούμπος, Δημοσιογράφος καναλιών Novasports, Δημήτρης Μαυροειδής Σχολιαστής καναλιών Novasports, Δημήτρης Καρύδας, Δημοσιογράφος καναλιών Novasportsm Χρήστος Καούρης, Δημοσιογράφος καναλιών Novasports

Με αυτή τη συνεργασία, η Nova επιβεβαιώνει τη διαχρονική της δέσμευση να στηρίζει πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, δίνοντας βήμα σε ιστορίες που αξίζουν να ακουστούν και συμβάλλοντας ενεργά στην ενίσχυση της ορατότητας του αθλητισμού ΑμΕA. 

Η Nova παρουσιάζει το ντοκιμαντέρ «Μην τα παρατάς ποτέ»

Από αριστερά προς τα δεξιά: Λυδία Αλαϊάδη, Marketing Manager «ΑΦΗΣ Α.Ε.», Κωνσταντίνος Μαγκανιάρης, Business Development & Marketing Director Basketaki, Κική Σιλβεστριάδου, CEO Nova Media, Διονύσης Στρούμπος, Δημοσιογράφος καναλιών Novasports, Δημήτρης Μαυροειδής Σχολιαστής καναλιών Novasports, Γιώργος Λιώρης, Διευθυντής καναλιών Novasports

Το ντοκιμαντέρ οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να το παρακολουθήσουν σε πρώτη μετάδοση την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου στις 19:00 και σε επανάληψη την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου στις 12:00 το μεσημέρι, από το Novasports Prime. Στο ντοκιμαντέρ μιλούν εκείνοι που έκαναν το όραμα τους πραγματικότητα, για τον στόχο και την ηθική ικανοποίηση της επιτυχίας. Οι γονείς ανοίγουν την καρδιά τους περιγράφοντας τις αλλαγές που βίωσαν και βιώνουν μέσα από τη διοργάνωση και τις διεξόδους που δίνει ο αθλητισμός. Τα ίδια τα παιδιά μιλούν για την εμπειρία τους, τα συναισθήματα τους και τα όνειρα που γεννήθηκαν μέσα από το μπάσκετ!

H Κική Σιλβεστριάδου, CEO της Nova Media τόνισε: «Η Nova παρουσιάζει ένα ξεχωριστό ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στο ΑμΕΑ Basketaki, αναδεικνύοντας τη δύναμη του αθλητισμού και δίνοντας βήμα σε ιστορίες που αξίζουν να ακουστούν. Πρόκειται για μια ιστορία ζωή και έμπνευσης. Μέσα και από αυτή την παραγωγή φιλοδοξούμε να αγγίξουμε το ευρύ κοινό, να εμπνεύσουμε και να υπενθυμίσουμε ότι ο αθλητισμός, όταν υπηρετεί τον άνθρωπο, μπορεί να γίνει φορέας ελπίδας, συμπερίληψης, ισότητας και κοινωνικής αλλαγής. Στη Nova πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο αθλητισμός μπορεί να κάνει τον κόσμο μας καλύτερο. Για αυτό και θέλω να υπογραμμίσω τη διαχρονική μας δέσμευση να στηρίζουμε πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα».

Ο Κωνσταντίνος Μαγκανιάρης, Business Development Director του Basketaki, επισήμανε: «Το Basketaki ΑμεΑ δεν είναι απλώς ένα πρωτάθλημα. Είναι ένα όραμα που γεννήθηκε από την ανάγκη για ισότητα και εξελίχθηκε σε μια ζωντανή απόδειξη ότι ο αθλητισμός μπορεί να αλλάξει ζωές. Είναι η απόδειξη ότι όταν δίνεις χώρο, πίστη και ευκαιρίες, δημιουργείς κάτι πολύ μεγαλύτερο από έναν αγώνα: δημιουργείς ελπίδα, δύναμη και προοπτική. Για εμάς, η συμπερίληψη δεν είναι σύνθημα, είναι αξία, ευθύνη και καθημερινή δέσμευση. Πιστεύουμε βαθιά ότι ο αθλητισμός είναι δημόσιο αγαθό και οφείλει να είναι πραγματικά προσβάσιμος σε όλους. Μέσα από το Basketaki ΑμεΑ βλέπουμε τους υπέροχους αθλητές μας όχι μόνο να αγωνίζονται, αλλά να εξελίσσονται ως προσωπικότητες, να αποκτούν αυτοπεποίθηση, να χτίζουν σχέσεις και να διεκδικούν με περηφάνια τη θέση που τους αξίζει μέσα στην κοινωνία. Αυτή είναι η μεγαλύτερή μας νίκη!

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τη Nova και την ΑΦΗΣ, που πίστεψαν σε αυτό το όραμα και στέκονται δίπλα μας, βοηθώντας να ακουστεί πιο δυνατά ένα μήνυμα που μας ενώνει όλους: ότι ο αθλητισμός μπορεί να γίνει γέφυρα ζωής, ελπίδας και ισότητας. Γιατί στο Basketaki, όπως λέει και το μότο του πρωταθλήματος, “βάζουμε τρίποντο στη συμπερίληψη και κάνουμε τάπα στους αποκλεισμούς”. Η δέσμευσή μας είναι να συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε αυτό το όραμα, να εξελίσσουμε το πρωτάθλημα και να δυναμώνουμε, μέρα με τη μέρα, το κοινωνικό του αποτύπωμα».

