Η Nova παρουσιάζει το ντοκιμαντέρ «Μην τα παρατάς ποτέ»

Η Nova σε συνεργασία με το Basketaki AμεA powered by ΑΦΗΣ, παρουσιάζει το ξεχωριστό ντοκιμαντέρ «Μην τα παρατάς ποτέ» μέσα από το οποίο αναδεικνύεται η δύναμη του αθλητισμού ως μέσο συμπερίληψης, ισότητας και κοινωνικής αλλαγής.

Σε μια ειδική πρεμιέρα που έγινε το Σάββατο 24 Ιανουαρίου σε κεντρικό κινηματογράφο της Αττικής, προβλήθηκε από τη Nova και το Basketaki AμεΑ το ντοκιμαντέρ powered by ΑΦΗΣ που έχει επιμεληθεί ο δημοσιογράφος των καναλιών Novasports, Διονύσης Στρούμπος, το οποίο φιλοδοξεί να αγγίξει το ευρύ κοινό, να εμπνεύσει και να υπενθυμίσει ότι ο αθλητισμός, όταν υπηρετεί τον άνθρωπο, γίνεται φορέας ελπίδας, αποδοχής και ισότητας.

Το Basketaki ΑμεΑ δεν είναι απλώς ένα τουρνουά μπάσκετ. Είναι μια ζωντανή ιστορία χαράς, φιλίας και συνεργασίας, που ξεπερνά τα όρια του γηπέδου και λειτουργεί ως γέφυρα ζωής ανάμεσα στον αθλητισμό και την κοινωνία. Μέσα από αυθεντικές στιγμές, ανθρώπινες ιστορίες και δυνατά συναισθήματα, το ντοκιμαντέρ αποτυπώνει τη σιωπηλή δύναμη της ψυχής που κρύβεται σε κάθε καλάθι, σε κάθε βλέμμα, σε κάθε χαμόγελο. Η παραγωγή αναδεικνύει ότι η πραγματική δύναμη δεν μετριέται σε νίκες ή σκορ, αλλά στην ικανότητα να μοιράζεσαι, να δημιουργείς και να πιστεύεις πως τίποτα δεν είναι αδύνατο. Το Basketaki ΑμεΑ αποτελεί έμπνευση και ζωντανή απόδειξη ότι ο αθλητισμός μπορεί να ενώσει ανθρώπους, να καλλιεργήσει αξίες και να κάνει τον κόσμο μας καλύτερο.

Με αυτή τη συνεργασία, η Nova επιβεβαιώνει τη διαχρονική της δέσμευση να στηρίζει πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, δίνοντας βήμα σε ιστορίες που αξίζουν να ακουστούν και συμβάλλοντας ενεργά στην ενίσχυση της ορατότητας του αθλητισμού ΑμΕA.

Το ντοκιμαντέρ οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να το παρακολουθήσουν σε πρώτη μετάδοση την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου στις 19:00 και σε επανάληψη την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου στις 12:00 το μεσημέρι, από το Novasports Prime. Στο ντοκιμαντέρ μιλούν εκείνοι που έκαναν το όραμα τους πραγματικότητα, για τον στόχο και την ηθική ικανοποίηση της επιτυχίας. Οι γονείς ανοίγουν την καρδιά τους περιγράφοντας τις αλλαγές που βίωσαν και βιώνουν μέσα από τη διοργάνωση και τις διεξόδους που δίνει ο αθλητισμός. Τα ίδια τα παιδιά μιλούν για την εμπειρία τους, τα συναισθήματα τους και τα όνειρα που γεννήθηκαν μέσα από το μπάσκετ!

H Κική Σιλβεστριάδου, CEO της Nova Media τόνισε: «Η Nova παρουσιάζει ένα ξεχωριστό ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στο ΑμΕΑ Basketaki, αναδεικνύοντας τη δύναμη του αθλητισμού και δίνοντας βήμα σε ιστορίες που αξίζουν να ακουστούν. Πρόκειται για μια ιστορία ζωή και έμπνευσης. Μέσα και από αυτή την παραγωγή φιλοδοξούμε να αγγίξουμε το ευρύ κοινό, να εμπνεύσουμε και να υπενθυμίσουμε ότι ο αθλητισμός, όταν υπηρετεί τον άνθρωπο, μπορεί να γίνει φορέας ελπίδας, συμπερίληψης, ισότητας και κοινωνικής αλλαγής. Στη Nova πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο αθλητισμός μπορεί να κάνει τον κόσμο μας καλύτερο. Για αυτό και θέλω να υπογραμμίσω τη διαχρονική μας δέσμευση να στηρίζουμε πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα».

Ο Κωνσταντίνος Μαγκανιάρης, Business Development Director του Basketaki, επισήμανε: «Το Basketaki ΑμεΑ δεν είναι απλώς ένα πρωτάθλημα. Είναι ένα όραμα που γεννήθηκε από την ανάγκη για ισότητα και εξελίχθηκε σε μια ζωντανή απόδειξη ότι ο αθλητισμός μπορεί να αλλάξει ζωές. Είναι η απόδειξη ότι όταν δίνεις χώρο, πίστη και ευκαιρίες, δημιουργείς κάτι πολύ μεγαλύτερο από έναν αγώνα: δημιουργείς ελπίδα, δύναμη και προοπτική. Για εμάς, η συμπερίληψη δεν είναι σύνθημα, είναι αξία, ευθύνη και καθημερινή δέσμευση. Πιστεύουμε βαθιά ότι ο αθλητισμός είναι δημόσιο αγαθό και οφείλει να είναι πραγματικά προσβάσιμος σε όλους. Μέσα από το Basketaki ΑμεΑ βλέπουμε τους υπέροχους αθλητές μας όχι μόνο να αγωνίζονται, αλλά να εξελίσσονται ως προσωπικότητες, να αποκτούν αυτοπεποίθηση, να χτίζουν σχέσεις και να διεκδικούν με περηφάνια τη θέση που τους αξίζει μέσα στην κοινωνία. Αυτή είναι η μεγαλύτερή μας νίκη!

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τη Nova και την ΑΦΗΣ, που πίστεψαν σε αυτό το όραμα και στέκονται δίπλα μας, βοηθώντας να ακουστεί πιο δυνατά ένα μήνυμα που μας ενώνει όλους: ότι ο αθλητισμός μπορεί να γίνει γέφυρα ζωής, ελπίδας και ισότητας. Γιατί στο Basketaki, όπως λέει και το μότο του πρωταθλήματος, “βάζουμε τρίποντο στη συμπερίληψη και κάνουμε τάπα στους αποκλεισμούς”. Η δέσμευσή μας είναι να συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε αυτό το όραμα, να εξελίσσουμε το πρωτάθλημα και να δυναμώνουμε, μέρα με τη μέρα, το κοινωνικό του αποτύπωμα».