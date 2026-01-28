Βαλεντίνη και Αγάθη Ράντη: Η εξομολόγηση για τη διπλή μαστεκτομή

Οι δύο δημοσιογράφοι μιλούν ανοιχτά για την προληπτική επέμβαση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.01.26 , 15:57 Πυροσβεστική για τη Βιολάντα: Πολύμηνη η διαρροή προπανίου
28.01.26 , 15:49 Βιολάντα: Τι Προβλέπεται Για Τους Σωλήνες Προπανίου
28.01.26 , 15:29 Η Nova παρουσιάζει το ντοκιμαντέρ «Μην τα παρατάς ποτέ»
28.01.26 , 15:28 Cash or Trash: Εντυπωσιακό κομμάτι «κλέβει» την παράσταση σήμερα
28.01.26 , 15:23 Άδεια η εξέδρα των φιλοξενούμενων στη Λιόν με απόφαση ΠΑΟΚ
28.01.26 , 15:15 Φωτιά Βιολάντα: Στα δικαστήρια Τρικάλων οι τρεις συλληφθέντες
28.01.26 , 15:15 Κώστας Καραφώτης: Έγινε πατέρας! Γέννησε η σύζυγός του
28.01.26 , 15:06 Αποκάλυψη για τη Βιολάντα: Έσπασε σωλήνας προπανίου μετά από ασφαλτόστρωση
28.01.26 , 15:01 Τροχαίο ΠΑΟΚ: Τι είναι το Lane Assistance; Προκάλεσε την τραγωδία;
28.01.26 , 14:54 Βαλεντίνη και Αγάθη Ράντη: Η εξομολόγηση για τη διπλή μαστεκτομή
28.01.26 , 14:41 Παναγιώτα Βλαντή: «Έχω παγώσει το θέμα της υιοθεσίας»
28.01.26 , 14:01 Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Με casual chic outfit στο κέντρο της Αθήνας
28.01.26 , 13:46 Κυκλοφοριακό: Μείωση φορτηγών στον Κηφισό και έξυπνα φανάρια
28.01.26 , 13:25 Στα «ύψη» η τιμή της χρυσής λίρας - Πόσο αγοράζεται και πόσο πωλείται
28.01.26 , 13:17 Καίτη Γαρμπή: «Ανεπίσημα, ναι, θα είμαι στο J2US»
Tα δύο πιο τυχερά ζώδια του Φεβρουαρίου
Αθηνά Ωνάση: Σπάνια δημόσια εμφάνιση στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι
Μουμούρη: «Μετά τα γυρίσματα στο Ριφιφί πήγαινα σε Airbnb, να είμαι μόνη»
Δήμας - Σκαφιδά: Βόλτα με τη μικρή Ελευθερία και τον 16χρονο Νικόλα Δήμα
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Με casual chic outfit στο κέντρο της Αθήνας
Αλεξάνδρα Νίκα: Η elegant black lace εμφάνιση σε γάμο
Ελισάβετ Μουτάφη: Με τον γιο της, Δημήτρη, σε μουσική παιδική παράσταση
Κι όμως θα δούμε ξανά την Ελένη Τσολάκη στην οθόνη του ΑΝΤ1!
Αποκάλυψη για τη Βιολάντα: Έσπασε σωλήνας προπανίου μετά από ασφαλτόστρωση
Πότε απεργούν ξανά τα ταξί
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια από τις πιο συγκλονιστικές και ειλικρινείς συνεντεύξεις παραχώρησαν η Βαλεντίνη και η Αγάθη Ράντη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και τη δημοσιογράφο Ελισάβετ Οικονόμου.

Οι δύο αδελφές και δημοσιογράφοι μίλησαν ανοιχτά για την απόφαση ζωής που πήραν από κοινού: να υποβληθούν σε προληπτική διπλή μαστεκτομή, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα πρόληψης, θάρρους και ελπίδας σε χιλιάδες γυναίκες.

Όπως αποκάλυψαν, η απόφαση δεν πάρθηκε επιπόλαια, αλλά μετά από ιατρική ένδειξη που έδειχνε ότι στο μέλλον θα μπορούσε να υπάρξει σοβαρός κίνδυνος για την υγεία τους.

«Εμείς μιλάμε σήμερα για να δώσουμε όλη τη δύναμή μας και την ενέργειά μας σε γυναίκες που μπορεί να έχουν περάσει μία αντίστοιχη εμπειρία ή να το σκέφτονται», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Βαλεντίνη και Αγάθη Ράντη: Η εξομολόγηση για τη διπλή μαστεκτομή

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου, με τις δύο αδελφές να μπαίνουν στο χειρουργείο την ίδια ημέρα, κάτι που –όπως τόνισαν– ήταν ιδιαίτερα σημαντικό ψυχολογικά για εκείνες. Κάθε επέμβαση διήρκεσε περίπου πεντέμισι ώρες και συνοδεύτηκε από ταυτόχρονη αποκατάσταση.

«Πρώτα μπήκε η Αγάθη και μετά εγώ. Εγώ επέλεξα να τελειώσει η Αγάθη και μετά να μπω εγώ», εξομολογήθηκε η Βαλεντίνη, δείχνοντας τον ισχυρό δεσμό που τις ενώνει.

Οι δυσκολίες, ωστόσο, δεν έλειψαν. Οι πρώτες ημέρες μετά το χειρουργείο ήταν απαιτητικές, τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά.

«Το πρώτο δεκαήμερο ήταν δύσκολο. Είχαμε σωληνάκια, παροχετεύσεις. Όμως δεν είναι κάτι τόσο τρομακτικό όσο μπορεί να το φαντάζεται κάποιος. Αντιμετωπίζεται», ανέφεραν, θέλοντας να απομυθοποιήσουν τον φόβο γύρω από τη μαστεκτομή.

Καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία ανάρρωσης έπαιξε η μητέρα τους, την οποία περιέγραψαν ως «φάρο» στη ζωή τους. «Στα 46 μας, μας ξαναγέννησε. Καθόταν δίπλα μας, μας μιλούσε, μας χάιδευε τα μαλλιά όταν κλαίγαμε», είπαν συγκινημένες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκαναν και στα παιδιά τους, που αποτέλεσαν βασικό κίνητρο για την απόφαση αυτή. «Δεν σκεφτήκαμε τον εαυτό μας. Σκεφτήκαμε ότι πρέπει να το κάνουμε για να κερδίσουμε περισσότερα χρόνια ζωής», τόνισαν, δίνοντας έμφαση στη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης ιατρικής παρέμβασης.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΡΑΝΤΗ
 |
ΑΓΑΘΗ ΡΑΝΤΗ
 |
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top