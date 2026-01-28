Βαλεντίνη και Αγάθη Ράντη: Η εξομολόγηση για τη διπλή μαστεκτομή

Μια από τις πιο συγκλονιστικές και ειλικρινείς συνεντεύξεις παραχώρησαν η Βαλεντίνη και η Αγάθη Ράντη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και τη δημοσιογράφο Ελισάβετ Οικονόμου.

Οι δύο αδελφές και δημοσιογράφοι μίλησαν ανοιχτά για την απόφαση ζωής που πήραν από κοινού: να υποβληθούν σε προληπτική διπλή μαστεκτομή, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα πρόληψης, θάρρους και ελπίδας σε χιλιάδες γυναίκες.

Όπως αποκάλυψαν, η απόφαση δεν πάρθηκε επιπόλαια, αλλά μετά από ιατρική ένδειξη που έδειχνε ότι στο μέλλον θα μπορούσε να υπάρξει σοβαρός κίνδυνος για την υγεία τους.

«Εμείς μιλάμε σήμερα για να δώσουμε όλη τη δύναμή μας και την ενέργειά μας σε γυναίκες που μπορεί να έχουν περάσει μία αντίστοιχη εμπειρία ή να το σκέφτονται», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου, με τις δύο αδελφές να μπαίνουν στο χειρουργείο την ίδια ημέρα, κάτι που –όπως τόνισαν– ήταν ιδιαίτερα σημαντικό ψυχολογικά για εκείνες. Κάθε επέμβαση διήρκεσε περίπου πεντέμισι ώρες και συνοδεύτηκε από ταυτόχρονη αποκατάσταση.

«Πρώτα μπήκε η Αγάθη και μετά εγώ. Εγώ επέλεξα να τελειώσει η Αγάθη και μετά να μπω εγώ», εξομολογήθηκε η Βαλεντίνη, δείχνοντας τον ισχυρό δεσμό που τις ενώνει.

Οι δυσκολίες, ωστόσο, δεν έλειψαν. Οι πρώτες ημέρες μετά το χειρουργείο ήταν απαιτητικές, τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά.

«Το πρώτο δεκαήμερο ήταν δύσκολο. Είχαμε σωληνάκια, παροχετεύσεις. Όμως δεν είναι κάτι τόσο τρομακτικό όσο μπορεί να το φαντάζεται κάποιος. Αντιμετωπίζεται», ανέφεραν, θέλοντας να απομυθοποιήσουν τον φόβο γύρω από τη μαστεκτομή.

Καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία ανάρρωσης έπαιξε η μητέρα τους, την οποία περιέγραψαν ως «φάρο» στη ζωή τους. «Στα 46 μας, μας ξαναγέννησε. Καθόταν δίπλα μας, μας μιλούσε, μας χάιδευε τα μαλλιά όταν κλαίγαμε», είπαν συγκινημένες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκαναν και στα παιδιά τους, που αποτέλεσαν βασικό κίνητρο για την απόφαση αυτή. «Δεν σκεφτήκαμε τον εαυτό μας. Σκεφτήκαμε ότι πρέπει να το κάνουμε για να κερδίσουμε περισσότερα χρόνια ζωής», τόνισαν, δίνοντας έμφαση στη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης ιατρικής παρέμβασης.