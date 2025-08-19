Κατερίνη: Kρατούμενος εκβίαζε άνδρα μέσα από τη φυλακή

Του ζητούσε 300.000 ευρώ

Τελευταία Νέα
19.08.25 , 20:05 Θρίλερ με τη συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι: Τι έδειχνε ο χάρτης στον Λευκό Οίκο
19.08.25 , 19:36 Γαρυφαλλιά Καληφώνη - Χρήστος Μάστορας: Το φιλί κάτω από το ηλιοβασίλεμα!
19.08.25 , 18:59 Μαρία Ναυπλιώτου: Ο... αντιφατικός Αύγουστος κι ο Οδυσσέας Ελύτης
19.08.25 , 18:57 Οι φορολογικές υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του 2025
19.08.25 , 18:40 Λέσβος: Άνδρας ομολόγησε ότι έβαλε τις φωτιές για... εκδίκηση
19.08.25 , 18:38 Τάσος Τσαλούχος: Η αναβίωση παλιών ελληνικών σειρών και το TikTok
19.08.25 , 18:12 Καλοκαίρι στο πιάτο: Τι να τρως για να νιώθεις ανάλαφρη και δροσερή
19.08.25 , 18:11 Nissan Qashqai e-POWER: Τι έκανε με ένα ρεζερβουάρ
19.08.25 , 17:51 Κέρκυρα: 11χρονος τραυματίστηκε σε jet ski μετά από σύγκρουση
19.08.25 , 17:46 Αργύρης Πανταζάρας: Φωτογράφισε τη σύζυγό του Σίσσυ Τουμάση, χωρίς μαγιό!
19.08.25 , 17:16 Μαρία Σολωμού: Η μεγάλη αλλαγή στο look της - Έτσι είναι τώρα τα μαλλιά της
19.08.25 , 17:12 Βουλευτής αυτοκτόνησε σε ηλικία 30 ετών μέσα στο Κοινοβούλιο
19.08.25 , 16:45 Ντόναλντ Τραμπ: «Είναι πιθανό ο Πούτιν να μη θέλει συμφωνία»
19.08.25 , 16:16 Μαρία Λεκάκη: Η φωτογραφία της από την Αμοργό με ολόσωμο μαγιό
19.08.25 , 15:40 Χαλκιδική: Ελεύθεροι υπό όρους οι 5 ανήλικοι που επιτέθηκαν σε 15χρονο
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: newpost.gr / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Παπαδόπουλος)
Κατερίνη: Kρατούμενος Εκβίαζε Άνδρα Μέσα Από Τη Φυλακή
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Εξιχνιάστηκε έπειτα από έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης υπόθεση εκβίασης σε βάρος 46χρονου ημεδαπού, που έγινε στις αρχές του 2025.

Όπως προέκυψε, 50χρονος υπήκοος Αλβανίας, έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης της χώρας, εκβίασε τηλεφωνικά τον περασμένο Ιανουάριο 46χρονο, ζητώντας 300.000 ευρώ με πρόφαση πως τα όφειλε σε 42χρονο ημεδαπό, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο newpost.gr

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
 |
ΦΥΛΑΚΗ
 |
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ
 |
ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ
 |
NEWPOST
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top