Κατερίνη: Kρατούμενος εκβίαζε άνδρα μέσα από τη φυλακή

Εξιχνιάστηκε έπειτα από έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης υπόθεση εκβίασης σε βάρος 46χρονου ημεδαπού, που έγινε στις αρχές του 2025.
Όπως προέκυψε, 50χρονος υπήκοος Αλβανίας, έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης της χώρας, εκβίασε τηλεφωνικά τον περασμένο Ιανουάριο 46χρονο, ζητώντας 300.000 ευρώ με πρόφαση πως τα όφειλε σε 42χρονο ημεδαπό, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.
