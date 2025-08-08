Χανιά: Βρέφος ενός έτους έπεσε από το μπαλκόνι

Ένα βρέφος μόλις ενός έτους έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού του στη περιοχή Γεράνη στα Χανιά το βράδυ της Πέμπτης.
Σύμφωνα με πληροφορίες το μωρό διέφυγε της προσοχής της 17χρονης μητέρας του κι έγινε το κακό. Αμέσως μεταφέρθηκε σε κωματώδη κατάσταση στα επείγοντα του νοσοκομείου Χανίων, κι εκεί οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου.
Όπως είπε ο αναπληρωτής Διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Στέλιος Κτενιαδάκης στην ΕΡΤ Χανίων, το παιδί νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, με πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι και στο υπόλοιπο σώμα.
Η αστυνομία συνέλαβε τη μητέρα του παιδιού για έκθεση σε κίνδυνο, ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερη λίγο αργότερα, προκειμένου να μεταβεί στο Νοσοκομείο του Ηρακλείου.
Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.