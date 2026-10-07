Σε ένα περίπτερο που εκφράζει το συναίσθημα και το πάθος για την οδήγηση, η Alfa Romeo δηλώνει δυναμική παρουσία στην Auto Athina 2026 που γίνεται το Metropolitan Expo, έως τις 11 Οκτωβρίου. Η νέα Tonale, το πιο σπορ C-SUV, έχει μοναδική σχεδίαση και με το ανανεωμένο υβριδικό σύστημα που αποδίδει 175 HP εξασφαλίζει ισχυρές επιδόσεις σε συνδυασμό με χαμηλή κατανάλωση. Είναι δεδομένο ότι η οδηγική απόλαυση είναι πάντα σε πρώτο πλάνο.

Η Junior θέτει τον πήχη της οδηγικής απόλαυσης στα B-SUV. Είναι διαθέσιμη ως υβριδική με 145 HP σε δικίνητη και τετρακίνητη (Q4) εκδόσεις καθώς και ως αμιγώς ηλεκτρική, με κορυφαία την έκδοση Veloce με 280 HP και μηχανικό μπλοκέ διαφορικό. Την παρουσία της μάρκας στην Auto Athina 2026 επισφραγίζουν οι εμβληματικές Giulia και Stelvio. Με ανεπανάληπτο οδηγικό ταπεραμέντο, ανάλογη αισθητική και σπορ πολυτέλεια, τα δύο μοντέλα εξηγούν τον λόγο που η Alfa Romeo έχει φανατικούς θαυμαστές σε ολόκληρο τον κόσμο.