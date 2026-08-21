BMW: Ανθρωποειδή ρομπότ στην παραγωγή εξαρτημάτων

Το BMW Group επεκτείνει την τεχνογνωσία του στον τομέα της φυσικής τεχνητής νοημοσύνης (physical AI), με το εργοστάσιο του Landshut να αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη λογισμικού για συστήματα ρομποτικής με υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγή εξαρτημάτων. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι ανοικτές πλατφόρμες λογισμικού, η δημιουργία, διάθεση και επεξεργασία δεδομένων εκπαίδευσης, η προσομοίωση και ο σχεδιασμός κίνησης, καθώς και η εκπαίδευση ρομποτικών συστημάτων.

Οι δραστηριότητες αυτές έρχονται να συμπληρώσουν τα πιλοτικά projects που ήδη εξετάζουν τη χρήση ανθρωποειδών ρομπότ στα εργοστάσια της Λειψίας και του Spartanburg.Το εργοστάσιο του Landshut αξιοποιεί τον ρόλο του ως κέντρο τεχνογνωσίας στην εσωτερική παραγωγή εξαρτημάτων. Η μεγάλη γκάμα προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής προσφέρει ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη και αξιολόγηση νέων μεθόδων με τη χρήση ρομποτικών συστημάτων που υποστηρίζονται από τεχνητή νοημοσύνη σε πραγματικές συνθήκες παραγωγής.

Ένα από τα βασικά ερωτήματα είναι ποιες εργασίες μπορούν να αναλάβουν στο μέλλον τα ανθρωποειδή ρομπότ – ιδιαίτερα εκεί όπου απαιτούνται ευελιξία, λεπτές κινητικές δεξιότητες και κατανόηση του περιβάλλοντος εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσεται λογισμικό που επιτρέπει στα ρομπότ να αντιλαμβάνονται το περιβάλλον τους, να αξιολογούν καταστάσεις και να επιλέγουν αυτόνομα τις κατάλληλες ενέργειες.