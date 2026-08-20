ZONTES V125: Τα πλεονεκτήματα του πλαισίου αλουμινίου

Η νέα πλατφόρμα με την εντυπωσιακή αντοχή

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STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 11.08.26, 19:05
ZONTES V125: Τα πλεονεκτήματα του πλαισίου αλουμινίου
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Η ZONTES παρουσιάζει τη νέα πλατφόρμα scooter, με πλαίσιο από χυτό αλουμίνιο, χαμηλό βάρος και μεγάλο αποθηκευτικό χώρο κάτω από τη σέλα, ικανό να φιλοξενήσει δύο full face κράνη. Στην ελληνική αγορά, η διάθεση θα ξεκινήσει με το V125 τον Σεπτέμβριο του 2026, μοντέλο συμβατό με άδεια οδήγησης κατηγορίας Α1 ή αυτοκινήτου (βάσει ισοδυναμίας).

Η ιδέα του μοντέλου γεννήθηκε από πραγματικές ανάγκες των χρηστών. Μέσα από συνεντεύξεις με κατόχους scooter, αναδείχθηκαν ως βασικές προτεραιότητες ο μεγάλος αποθηκευτικός χώρος για δύο κράνη, η αίσθηση χαμηλού βάρους στις αστικές μετακινήσεις, η ευκολία χειρισμού σε χαμηλές ταχύτητες και η σταθερότητα σε υψηλότερους ρυθμούς, σε συνδυασμό με άμεση επιτάχυνση και ικανοποιητική αυτονομία. Πάνω σε αυτή τη βάση σχεδιάστηκε η νέα πλατφόρμα που χρησιμοποιεί την ίδια αρχιτεκτονική πλαισίου, ζάντες και επίπεδο εξοπλισμού στις σειρές X και V της ZONTES.

ZONTES V125: Τα πλεονεκτήματα του πλαισίου αλουμινίου

Σύμφωνα με τις εργοστασιακές δοκιμές, το πλαίσιο αλουμινίου που φέρει το V125 διατήρησε τη δομική του ακεραιότητα σε μετωπική πρόσκρουση με 60 km/h, ενώ σε αντίστοιχες δοκιμές στα 50 km/h, ένα συμβατικό χαλύβδινο πλαίσιο παραμορφωνόταν ή έσπαγε.Το πρόγραμμα εξέλιξης περιλάμβανε εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα δοκιμών πριν εγκριθεί η τελική μορφή της πλατφόρμας.

Η εξέλιξη συνοδεύτηκε από σειρά ειδικών εργαστηριακών δοκιμών, οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά στο σχετικό video του εργοστασίου:

•    Frame Crash Test: Μετωπική πρόσκρουση με 60 km/h, καθώς και πλευρικές/οπίσθιες κρούσεις.
•    Frame Drop Test: 20 διαδοχικές πτώσεις από ύψος 1,5 m. 
•    Frame Bump Test: 40.000 km συνεχούς καταπόνησης σε ανωμαλίες με φορτίο 200 kg. 
•    Frame Fatigue Test: 600.000 κύκλοι κόπωσης υλικού. 
•    Jump Test: 20 διαδοχικά άλματα από ύψος 40 cm. 
Σε όλες τις δοκιμές, το πλαίσιο αλουμινίου πέρασε με επιτυχία χωρίς καμία ρωγμή ή θραύση.

ZONTES V125: Τα πλεονεκτήματα του πλαισίου αλουμινίου

Πάνω σε αυτή την τεχνολογική βάση, το ZONTES V125 συνδυάζει την ευκολία χρήσης ενός scooter πόλης με τη στιβαρότητα και τον εξοπλισμό μεγαλύτερης κατηγορίας. Παράλληλα, ξεχωρίζει σε επίπεδο απόδοσης, αξιοποιώντας το πολύ χαμηλό του βάρος (~18 kg ελαφρύτερο από βασικούς εκπροσώπους του άμεσου ανταγωνισμού) και τη μέγιστη ισχύ της κατηγορίας Α1, επιτυγχάνοντας την κορυφαία αναλογία μόλις 7,8 kg ανά ίππο.
 

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