Ford Pro: Ο τρόπος για να προλαμβάνει τις βλάβες

Το κόστος ακινητοποίησης οχημάτων για τους επαγγελματίες

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STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 02.06.26, 19:25
Ford Pro: Ο τρόπος για να προλαμβάνει τις βλάβες
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Η Ford Pro παρουσιάζει νέες πρωτοβουλίες που έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύσουν την κινητήρια δύναμη της ευρωπαϊκής οικονομίας - τις μικρές επιχειρήσεις που βασίζονται σε βαν και επαγγελματικά οχήματα για να λειτουργούν αποδοτικά και να παράγουν έσοδα. Για αυτές τις επιχειρήσεις, η ακινητοποίηση ενός οχήματος συνεπάγεται άμεσο και σημαντικό κόστος.

Στην περίπτωση που ένα και μόνο βαν τεθεί εκτός λειτουργίας το κόστος για έναν αυτοαπασχολούμενο επαγγελματία μπορεί να ανέλθει ακόμα και σε 700 ευρώ ημερησίως. Στο πλαίσιο αυτό, η Ford Pro αξιοποιεί δεδομένα από περισσότερα από 1.200.000 συνδεδεμένα οχήματα με στόχο να προβλέπει πιθανά προβλήματα πριν αυτά εκδηλωθούν, μετατρέποντας παράλληλα το δίκτυο των επίσημων εμπόρων της σε πολύτιμους συνεργάτες για τη διατήρηση της παραγωγικότητας, συμβάλλοντας ώστε να συνεχίζουν απρόσκοπτα τη δραστηριότητά τους.

Όταν ένα επαγγελματικό όχημα ακινητοποιείται, οι επιπτώσεις ξεπερνούν κατά πολύ μια απλή λειτουργική δυσκολία. Συνεπάγεται απώλεια εσόδων, κίνδυνο για τη φήμη μιας επιχείρησης και αδυναμία τήρησης των δεσμεύσεων προς τους πελάτες τους. Η αποστολή της Ford Pro δεν περιορίζεται στην πώληση οχημάτων - επεκτείνεται στη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των μικρών επιχειρήσεων και των εμπορικών δραστηριοτήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ford Pro: Ο τρόπος για να προλαμβάνει τις βλάβες

Στρατηγικό πλεονέκτημα σε ολόκληρη την Ευρώπη

Η Ford Pro διαθέτει περισσότερα από 800 εξειδικευμένα Transit Centre και συνεργάζεται με ένα εκτεταμένο δίκτυο 200 πιστοποιημένων μετασκευαστών, δημιουργώντας το μεγαλύτερο εξειδικευμένο δίκτυο επαγγελματικών οχημάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Παρ’ όλα αυτά, το πραγματικό πλεονέκτημα προκύπτει από τον τρόπο με τον οποίο η Ford Pro ενσωματώνει τις προηγμένες δυνατότητες διαχείρισης και συνδεσιμότητας στο δίκτυο αυτό.

Ford Pro: Ο τρόπος για να προλαμβάνει τις βλάβες

Η δύναμη της αδιάλειπτης λειτουργίας

Από το 2021, τα FORDLiive Centre έχουν αναπτύξει μια ουσιαστική σύνδεση σε πραγματικό χρόνο με το δίκτυο Transit Centre. Αυτή η συνέργεια έχει επιταχύνει σημαντικά τους χρόνους επισκευής και έχει οδηγήσει σε ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό αποτέλεσμα: 3.160.476 επιπλέον ημέρες αδιάλειπτης λειτουργίας. Αυτό σημαίνει ότι πάνω από τρία εκατομμύρια ημέρες κατά τις οποίες τα επαγγελματικά οχήματα παρέμειναν ενεργά και αποδοτικά, αντί να βρίσκονται στα συνεργεία.

Το πραγματικό δυναμικό έγκειται στην ευφυΐα των ίδιων των οχημάτων. Σήμερα, περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια συνδεδεμένα οχήματα της Ford Pro σε ολόκληρη την Ευρώπη παράγουν καθημερινά 6.000.000 δεδομένα κατάστασης οχήματος. Η Ford Pro αξιοποιεί αυτά τα δεδομένα για να ενισχύσει την παραγωγικότητα κάθε πελάτη, προσφέροντας νέες υπηρεσίες, οι οποίες είναι σχεδιασμένες με στόχο να διασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να λειτουργούν, ανεξαρτήτως μεγέθους. 

Ford Pro: Ο τρόπος για να προλαμβάνει τις βλάβες

Επέκταση των υπηρεσιών στους επίσημους εμπόρους Ford

Μέχρι σήμερα, αυτές οι εξελιγμένες υπηρεσίες παρέχονταν κυρίως από κεντρικές ομάδες της Ford Pro που διαχειρίζονταν μεγάλους συνεργάτες στόλων οχημάτων. Το επόμενο στάδιο της στρατηγικής του Ford Pro δίνει τη δυνατότητα στους επίσημους εμπόρους να αξιοποιούν τις ίδιες προληπτικές δυνατότητες για την εξυπηρέτηση μικρών επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο. Οι υπηρεσίες Dealer Uptime φέρνουν τη δύναμη της τεχνογνωσίας της Ford Pro στα δεδομένα στις μικρότερες επιχειρήσεις.

 

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