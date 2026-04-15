Η auteco ΚΤΕΟ διένειμε δωρεάν Alco-Selftest

Με περίπου 1 στα 4 τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα να συνδέεται με την κατανάλωση αλκοόλ, η πασχαλινή περίοδος, όπου η έξοδος των εκδρομέων κορυφώνεται και οι δρόμοι γεμίζουν, καθιστά την ανάγκη για υπεύθυνες επιλογές πίσω από το τιμόνι πιο επίκαιρη από ποτέ.Σε αυτό το πνεύμα, η auteco, στο πλαίσιο των δράσεων ΕΚΕ του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ (Π.Σ.Ι.ΚΤΕΟ), υλοποίησε ακόμη μία δράση ενημέρωσης και πρόληψης κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, διαθέτοντας ενημερωτικό υλικό και δωρεάν Alco-Selftest (αλκοτέστ αυτοελέγχου) της DyonMed σε πλήθος οδηγών και πεζών.

Η πρωτοβουλία τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Υποδομών & Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη και πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη συνδρομή των κατά τόπους Διευθύνσεων Τροχαίας, καθώς και με τη συμβολή των ανθρώπων της auteco, οι οποίοι βρέθηκαν στο πεδίο για να ενημερώσουν το κοινό με άμεσο και πρακτικό τρόπο.

Ακόμη και μικρές ποσότητες αλκοόλ αρκούν για να επηρεάσουν την αντίληψη, να επιβραδύνουν την αντίδραση και να αλλοιώσουν την κρίση και την αίσθηση του κινδύνου. Συμπεριφορές όπως η υπερβολική ταχύτητα ή η μειωμένη προσοχή συχνά ξεκινούν από μια λανθασμένη εκτίμηση της κατάστασης, καθώς πολλοί οδηγοί δεν αντιλαμβάνονται έγκαιρα την επίδραση του αλκοόλ.

Σε αυτό το πλαίσιο, η έννοια του αυτοελέγχου αποκτά κρίσιμη σημασία. Με το Alco-Selftest, οι οδηγοί μπορούν μέσα σε λίγα λεπτά να έχουν μια άμεση ένδειξη πριν οδηγήσουν. Γιατί στο τέλος της ημέρας, η διαφορά είναι μία επιλογή: το αλκοόλ και η οδήγηση δεν συνδυάζονται. Ο αυτοέλεγχος αποτελεί προσωπική ευθύνη και μπορεί να σώσει ζωές.